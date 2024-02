Maroc-France : Stéphane Séjourné attendu à Rabat le 25 février

Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, est attendu dans la capitale du Royaume le 25 février pour sa toute première rencontre officielle avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est attendu au Maroc le 25 février prochain, indique Africa Intelligence. Première du genre depuis sa prise de fonction au Quai d’Orsay le 12 janvier dernier, ce déplacement prévoit une rencontre avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Selon la même source, cette visite serait l’occasion de préparer le terrain à une éventuelle visite au Maroc du président de la République française, Emmanuel Macron. Un déplacement attendu avant l’été prochain, lit-on.

Une chose est évidente, ce déplacement s’inscrit dans le cadre des récents, et nombreux, signaux de redynamisation des relations entre les deux pays. Pas plus tard que le lundi 19 février, et sur très haute instruction du Souverain, les princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae et Lalla Hasnaa ont été reçues à déjeuner, lundi au Palais de l’Élysée, à l’invitation de Brigitte Macron. Ce déjeuner s’inscrivait dans la continuité des relations d’amitié historique entre le Royaume du Maroc et la République française.

Stéphane Séjourné de son coté, lui, a exprimé sa volonté d’agir en faveur du raffermissement des liens entre Paris et Rabat. La relation de la France avec le Maroc est «essentielle», avait-il estimé, mercredi 14 février dans une interview,, soulignant sa «volonté» de renouer un lien de confiance. «La volonté est là. J’ai repris le lien avec le Maroc. Il y avait des incompréhensions qui ont amené à une difficulté », a déclaré Stéphane Séjourné lors d’une audition à l’Assemblée nationale. «Notre lien avec le Maroc est très important et il est même essentiel», a-t-il également commenté.