La Dacia Spring s’offre un profond lifting [Vidéo]

Du nouveau dans la gamme de Dacia qui vient fraîchement de renouveler la Spring, le premier modèle 100 % électrique de la marque. Une jolie cure de jouvence qui inaugure une série de changements en tout genre, dont une esthétique remaniée et une belle brochette de fonctionnalités très pratiques au quotidien. De quoi continuer à surfer sur la vague du succès.

C’est une petite citadine électrique qui, depuis ces deux dernières années, a clairement trouvé son public dans ses différents marchés et qui n’a jamais cessé d’évoluer depuis son lancement, demeurant d’ailleurs l’un des véhicules 100% électriques parmi les plus abordables du marché. Et c’est le cas également au Maroc où la Spring a amorcé brillamment sa carrière début 2023. Mieux, depuis décembre dernier, une déclinaison plus puissante délivrant 65 chevaux, est venue renforcer l’offre disponible, contribuant ainsi à la démocratisation du véhicule électrique dans le Royaume. Cela dit, la marque franco-roumaine n’a guère le temps de se reposer sur ses lauriers et poursuit sans faillir sa stratégie de développement s’agissant de ses modèles. En attendant le lancement prochain de la nouvelle génération du Duster, la Spring s’est, elle aussi, inscrite dans une dynamique de changement en bénéficiant donc d’une bien belle cure de jouvence.

Concrètement, elle bénéficie du nouveau design de Dacia, inauguré justement sur la dernière génération du Duster. Elle reprend la forme et l’architecture interne des optiques en Y (comme sur le Duster) à l’avant et à l’arrière. Les boucliers sont plus imposants, au même titre que les passages de roues qui accueillent, selon les versions, des jantes de 15 pouces. La partie arrière s’affirme encore un peu plus avec un bandeau noir floqué de la marque écrite en toutes lettres. À noter que deux nouvelles teintes de carrosserie, le «rouge brique» et le «jaune safari», ainsi que quelques stickers notamment pour pare-chocs, rendent la carrosserie encore un peu plus attrayante.

L’habitacle y va lui aussi de ces modifications ; à commencer par le design intérieur largement modernisé qui s’inspire évidemment de celui du Duster. Redessinée, la planche de bord intègre une nouvelle gamme d’écrans digitaux, dont un tableau de bord numérique et personnalisable avec un écran 7 pouces sur toutes les versions et un grand écran central multimédia de 10 pouces selon les versions. Le «Media Control», l’emplacement dédié pour le smartphone, est proposé sur les deux premiers niveaux de finition («Essential» et «Expression») et demeure une solution intéressante pour ceux qui ont l’habitude d’utiliser leur smartphone pour la navigation et pour les médias.

Comme sur le Duster, la Spring intègre les solutions «YouClip», des sortes de points d’ancrage pouvant recevoir une lampe rechargeable ou un crochet et d’autres accessoires. Leurs emplacements sur la planche de bord et sur la console centrale permettent de fixer un support pour smartphone aussi. À noter, que la finition «Extreme» reçoit des tapis de sol robustes en caoutchouc et des seuils de portes avec un design spécifique. Le coffre quant à lui affiche une contenance avec 306 litres (1 004 litres banquette rabattue), ce qui reste très appréciable. Faut-il souligner que la boite à gants principale peut être complétée par une autre fermant à clé juste au-dessus. Ajoutez-y un bac se logeant sous le capot avant qui permet d’ajouter 35 litres de volume utile. Pratique ! Un mot sur l’habitabilité de l’engin pour en conclure qu’elle reste inchangée ; et pour cause, cette Spring restylée affiche les mêmes dimensions que sa devancière.

Sous le capot, pas de changement là aussi à signaler ! La Spring se voit toujours déclinée en 45 et en 65 chevaux. Le bloc électrique le plus puissant abat le 0 à 100 km/h en moins de 14 secondes, et en moins de 20 secondes pour la version la moins puissante. La consommation moyenne reste de 14,6 kWh aux 100 km pour le 65 chevaux, soit une autonomie qui devrait être homologuée autour de 220 km avec sa batterie de 26,8 kWh. Sans compter qu’un mode B régénératif, absent sur les précédentes versions, est désormais disponible.

Question autonomie, la version de 65 chevaux affiche les mêmes valeurs que son homologue de 45 chevaux, soit 305 km en cycle WLTP et 220 km en cycle mixte WLTP. Pour ce qui est de la recharge, la Spring est équipée en série d’un chargeur en courant alternatif 7 kW, qui offre une charge de 20 à 100% de la batterie sur une prise domestique en moins de 11h, ou en 4h sur une wallbox de 7 kW. À noter, qu’un chargeur en courant continu de 30 kW est disponible en option pour une charge rapide de 20% à 80 % en 45 minutes.

Plus pratique que jamais, la nouvelle Spring offre pour la première fois une capacité de charge bi-directionnelle dite «V2L (vehicle to load)» qui permet de l’utiliser comme source d’énergie pour alimenter des appareils électriques. Un adaptateur spécifique qui se branche sur le connecteur de recharge de la voiture, situé sous la calandre, met à disposition une prise 220V/16A traditionnelle. De quoi y brancher une machine à café, un barbecue électrique, un compresseur…

Côté équipements, de nouvelles aides à la conduite viennent enrichir la liste d’équipements de cette petite citadine, l’objectif étant de répondre aux dernières normes européennes de sécurité. On recense le freinage automatique d’urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, l’aide au parking arrière, le signal d’arrêt d’urgence, l’alerte de changement de voie, l’aide au maintien dans la voie, le système de surveillance de l’attention du conducteur et l’appel d’urgence (eCall). Et pour faciliter la vie de ses clients, Dacia y associe un astucieux bouton appelé «My Safety» qui permet un accès rapide à sa configuration d’aides à la conduite préférées.

Reste à voir quelle sera la grille tarifaire de cette nouvelle Spring dont le lancement commercial débutera sur certains marchés au printemps. Il faut dire qu’entre temps, d’autres concurrents automobiles dans le tout électrique sont d’ores et déjà en train d’affûter leurs armes pour tirer leur épingle du jeu dans le segment des petites citadines 100% électriques. Une bataille qui s’annonce très intéressante à suivre.