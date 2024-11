Maroc : Siemens Healthineers rachète l’activité de services Varian de T2S Group

Siemens Healthineers, leader mondial en technologies médicales, a annoncé la signature d’un accord stratégique pour reprendre l’activité de Techniques Sciences Santé SA (T2S Group) dédiée à l’installation et à la maintenance des équipements de radiothérapie de Varian au Maroc.

Cette acquisition marque une étape majeure dans le développement de Siemens Healthineers Maroc, élargissant son portefeuille de solutions pour couvrir un spectre encore plus large de services, allant de l’imagerie diagnostique avancée aux traitements oncologiques vitaux. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de l’entreprise visant à renforcer sa présence directe sur les marchés internationaux et à optimiser ses offres grâce à des synergies et des opportunités de vente croisée, explique l’entreprise dans un communiqué.

Lire aussi | L’acteur associatif Saad Abid distingué au Global Entrepreneurship Festival au Nigeria

Depuis plus de 30 ans, le groupe T2S s’est imposé comme un acteur de référence dans le domaine des équipements de traitement du cancer, en particulier avec les solutions de radiothérapie Varian. Cette acquisition témoigne de l’engagement de Siemens Healthineers à proposer des innovations de pointe, adaptées aux spécificités du marché marocain, tout en rendant les soins médicaux et les diagnostics plus accessibles.

« Cette acquisition représente une étape clé pour Siemens Healthineers au Maroc, réaffirmant notre engagement à faire progresser le secteur de la santé dans le pays. En intégrant les solutions de radiothérapie de Varian à notre portefeuille, nous renforçons nos capacités et nous assurons que les patients marocains bénéficient d’un meilleur accès aux soins contre le cancer », a déclaré Gero Peters, directeur général de Siemens Healthcare Maroc.

Lire aussi | Assurances: hausse des primes émises de 4,8% à fin septembre 2024

L’opération s’inscrit dans la volonté de Siemens Healthineers d’innover et de diversifier son offre de services pour répondre aux défis du secteur de la santé au Maroc. L’entreprise entend ainsi contribuer à un meilleur accès aux soins pour les populations, tout en offrant des solutions technologiques de pointe adaptées aux besoins des patients et des professionnels de la santé.

Présent dans plus de 180 pays, Siemens Healthineers continue de jouer un rôle pionnier dans l’amélioration des soins de santé à l’échelle mondiale, en particulier dans les domaines de l’imagerie, des diagnostics, du traitement du cancer et des thérapies mini-invasives, appuyés par les technologies numériques et l’intelligence artificielle.