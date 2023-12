Dacia Spring. Une variante plus puissante pour étoffer la gamme

Dacia Maroc vient tout juste de commercialiser une déclinaison plus puissante de l’actuelle Spring, la citadine 100% électrique de la marque. Délivrant 65 chevaux, cette version entend, elle aussi, contribuer à la démocratisation du véhicule électrique dans le Royaume.

Disponible dans les showrooms Dacia dans le Royaume depuis février dernier, la Spring poursuit doucement, mais sûrement son ascension dans le segment des véhicules 100% électriques. Ce ne sont pas moins de 129 immatriculations qui ont été enregistrées par la marque à fin novembre 2023, soit 34% de parts de marché. Faut-il rappeler que l’un des atouts phares de ce modèle, en plus de sa polyvalence d’utilisation, c’est son prix qui en fait l’un des véhicules électriques les plus abordables du marché. Et ce n’est pas tout dans la mesure où Dacia Maroc a enfoncé le clou : en effet, les prix de l’engin ont été revus à la baisse, débutant à 199 000 DH pour les particuliers et les professionnels, soit une baisse qui oscille entre 24 500 DH et 29 500 DH selon les versions.

Histoire de poursuivre sur cette dynamique commerciale encourageante en incitant la clientèle à opter pour la Spring, Dacia Maroc vient fraîchement d’introduire une nouvelle proposition de puissance. À côté de l’actuelle version qui délivre 45 chevaux et qui reste disponible sur les finitions Cargo, Essential et Expression, on peut désormais opter pour la variante de 65 chevaux. Cette dernière dispose en prime d’un nouveau niveau de finition haut de gamme nommé Extreme.

«Le lancement de la version Extreme renforce encore l’attractivité de la Spring, avec un design exclusif et un nouveau moteur plus puissant de 65 chevaux. Les performances progressent fortement et permettent de profiter d’accélérations et de reprises dynamiques, faisant de la Dacia Spring Extreme de 65 chevaux la citadine idéale, et toujours la voiture électrique la plus abordable du marché marocain», a souligné Fabrice Crevola, Directeur général de la Marque Dacia au Maroc et Directeur général de Renault Commerce Maroc.

Concrètement, le bloc de 65 chevaux se caractérise notamment par un régime de rotation plus élevé, au bénéfice de la puissance. Du coup, cette Spring Extreme abat le 0 à 50 km/h en moins de 4,0 secondes. Par ailleurs sur route, le temps nécessaire à une reprise de 80 à 120 km/h est quasiment divisé par deux (13,5 s contre 26 s). Question autonomie, la version de 65 chevaux affiche les mêmes valeurs que son homologue de 45 chevaux, soit 305 km en cycle WLTP et 220 km en cycle mixte WLTP.

Pour une charge complète, comptez 14h via une prise domestique classique, ou 8h30 via une prise renforcée de 3,7 kW et moins de 5h grâce à une wallbox de 7,4 kW. A noter, que cette finition dite Extreme se caractérise notamment sur le plan du style par des couleurs de peinture inédites, de nombreux éléments de couleur brun cuivré, appliqué sur les coques de rétroviseurs, les centres de roues, le logo Dacia sur le hayon et plusieurs autres pièces de design. A bord, on retrouve des motifs décoratifs sur les seuils de portes et sur les tapis de sol en caoutchouc, mais aussi des éléments de couleur brun cuivré sur les panneaux de portes et le contour des aérateurs. Tarif de cette version de la Spring Extreme : 215 000 DH.