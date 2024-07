Présidentielle US: Trump accepte l’investiture républicaine, promet l’unité

L’ancien président américain, Donald Trump a accepté, jeudi soir, l’investiture du Parti républicain en vue de la présidentielle du 5 novembre, en promettant de servir tous les Américains en cas de victoire lors du prochain scrutin.

« Je me présente pour être le président de toute l’Amérique, pas de la moitié de l’Amérique », a souligné l’ancien locataire de la Maison Blanche dans un discours à l’occasion de la Convention républicaine qui se tient à Milwaukee dans l’État du Wisconsin (Midwest).

« Il n’y a pas de victoire en gagnant pour la moitié de l’Amérique », a-t-il insisté.

Le milliardaire new-yorkais a indiqué que la discorde et la division au sein de la société américaine « doivent être guéries rapidement ». “En tant qu’Américains, nous sommes liés par la communauté de destin. Nous nous levons ensemble; ou nous nous effondrons”, a-t-il lancé devant une foule de partisans et hauts responsables du Grand Old Party.

Donald Trump a également promis une “victoire incroyable” lors du prochain scrutin présidentiel.

Lundi, le candidat républicain a annoncé avoir choisi le sénateur J.D. Vance comme son vice-président en cas de victoire lors de la présidentielle de novembre prochain face au candidat démocrate, l’actuel président Joe Biden.

L’ancien chef de l’exécutif US a échappé à une tentative d’assassinat samedi en Pennsylvanie (Nord-est) lors d’un meeting de campagne. Il a été évacué d’urgence de la scène avec du sang sur son oreille, après avoir été blessé par balle. L’assaillant a été abattu alors qu’un des spectateurs a été tué et deux autres ont été grièvement blessés.

Selon le FBI, l’auteur de la tentative d’assassinat, dont le mobile reste inconnu, a agi seul et n’avait pas d’appartenance idéologique. Il a été identifié comme étant Thomas Crooks, 20 ans, originaire de Bethel Park, en Pennsylvanie, à une cinquantaine de kilomètres de Butler, où se tenait le rassemblement de campagne de Trump.