L’acteur associatif Saad Abid distingué au Global Entrepreneurship Festival au Nigeria

Saad Abid, président de l’association Bahri à Rabat, s’est vu décerner le prestigieux « Social Impact Award » lors du Global Entrepreneurship Festival (GEF), organisé au Village de l’Entrepreneuriat à Akure, au Nigeria. Rassemblant quelque 5.000 participants, l’événement a été rehaussé par la présence de hautes personnalités locales et internationales, dont le chef de l’Etat Bola Ahmed Tinubu.

Cette distinction récompense les contributions indéniables du militant écologiste dans les domaines de la défense de l’environnement, de l’implication des jeunes et de l’innovation sociale. Depuis plus de 14 ans, Saad Abid, qui se décrit comme un acteur du changement, s’emploie à créer un impact concret auprès des jeunes.

En recevant le « Social Impact Award », Saad Abid a déclaré: « Cet honneur n’est pas seulement le mien ; il appartient à tous ceux qui croient en la puissance de l’engagement et du changement positif ».

Cette seconde reconnaissance internationale en 2024, a-t-il dit, « alimente ma détermination à continuer de briser les barrières, d’inspirer l’action et de travailler pour un avenir durable au Maroc et en Afrique. »

Plus tôt cette année, il eu droit à une autre reconnaissance majeure à La Haye, aux Pays-Bas, lors du OceanLove Innovation Awards, où son projet innovant « Chbyka » a été salué pour sa contribution à la conservation marine.

Ancien champion marocain de surf, il a transformé sa passion pour l’adrénaline en projets environnementaux et sociaux à fort impact, notamment à travers les actions marquantes de l’association Bahri. Celle-ci mène des initiatives novatrices comme le nettoyage des plages, des programmes de collecte de déchets et valorisation des chiffonniers et des projets éducatifs pour les jeunes.

Avec une communauté engagée sur les réseaux sociaux, Saad Abid continue d’inspirer à travers ses récits, en repoussant les limites dans les domaines du sport, de l’entrepreneuriat et de la philanthropie. Son engagagement lui a notamment valu le “2021 IVLP Alumni Decade of Social Innovation & Change Award”, présenté par l’ancien secrétaire d’Etat américain John Kerry.

Il a, en outre, représenté le Maroc sur des plateformes internationales prestigieuses telles que la COP21 à Paris, l’Assemblée Générale des Nations Unies et la conférence Our Ocean à Washington.