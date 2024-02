Région Drâa-Tafilalet. La Fondation du Grand Ouarzazate réussit sa mue en Think tank

Depuis plus d’une décennie, la Fondation du Grand Ouarzazate s’est imposée comme un catalyseur de changement pour la région Drâa-Tafilalet. Sa récente conversion en think tank marque son ambition de peser sur les orientations politiques régionales.

Indissociable du processus de développement du royaume, la Fondation Ouarzazate pour le développement durable (FGODD), franchit un nouveau cap. A l’issue de son Assemblée générale du 10 février 2024, la Fondation envisage désormais une mutation en think tank. « Cette orientation stratégique vise à optimiser les ressources locales pour catalyser le développement régional », résume Farid Chaouki, Président délégué de la fondation. «Une démarche qui ambitionne de s’appuyer sur le savoir-faire endogène et les compétences des membres de la diaspora pour favoriser le développement régional.»

Réflexions stratégiques

La métamorphose de la Fondation Grand Ouarzazate pour le Développement Durable (FGODD) en une instance de réflexion stratégique se veut une étape naturelle dans son ambition de peser dans l’élaboration des politiques de développement durable. En rassemblant des esprits éclairés, entre autres, d’éminents universitaires, entrepreneurs et praticiens aguerris, la fondation aspire à éveiller des idées avant-gardistes pour accompagner les décideurs. Pour la fondation, la réussite de cette mue repose sur une compréhension profonde des enjeux locaux et nationaux.

A ce propos, la réflexion majeure amorcée dans le cadre de sa réflexion stratégique, porte sur le rôle de la région dans le nouveau modèle de développement. Au fil des années, la FGODD a mené une série de rencontres, rassemblant des personnalités aux parcours diversifiés, qui ont eu pour vocation de débattre autour de thématiques variées, dans la finalité d’impliquer le citoyen au cœur de la prise de décision.

Les débats ont mis en exergue l’importance d’une gouvernance territoriale éclairée, capable de valoriser la richesse territoriale de la région. Ils ont également souligné le potentiel de l’économie sociale et solidaire, dans une conjoncture difficile marquée entre autres par le contexte de stress hydrique. En matière de capital humain, la formation, l’éducation, et la santé ont été identifiés comme des piliers essentiels, tout comme la digitalisation, perçue comme un vecteur d’accélération.

Développement régional

Transformer le visage de la région en valorisant ses potentialités locales. Telle est la mission assumée par la fondation. Une démarche qui se veut intégrée, dont le but est de pallier les déficits qui entravent les secteurs vitaux tels que l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes, ou encore le tourisme et la culture.

La fondation se distingue, comme en témoigne son track-record, par son engagement résolu en faveur de développement durable. «Depuis sa création, la FGODD a joué un rôle crucial dans le soutien des communautés locales à travers divers projets sociaux, culturels et éducatifs.»

Reconnue pour son engagement envers les enjeux sociaux et environnementaux, la fondation a rapidement adapté ses stratégies face aux défis émergents. Durant la pandémie de COVID-19, elle s’est illustrée par une réaction prompte en fournissant des aides essentielles aux familles affectées et en équipant le personnel médical.

Au-delà de l’aide immédiate, la FGODD a investi dans des projets durables visant à renforcer la résilience des communautés. En matière d’éducation, la fondation manifeste son engagement en faveur de l’accès élargi à l’éducation et aux technologies en soutenant activement les étudiants prometteurs. Cette initiative souligne l’importance qu’elle accorde à ces deux piliers fondamentaux pour un développement durable.

Ces initiatives s’inscrivent dans une volonté plus large de repenser le développement régional, en le rendant plus inclusif, et plus à même de répondre aux défis contemporains. En mettant l’accent sur la concertation, l’innovation et la solidarité, la fondation s’affirme non seulement comme un acteur de changement, mais aussi comme un modèle inspirant pour d’autres régions en quête de renouveau.