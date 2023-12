Séisme d’Al Haouz. Auto Nejma fournit de l’électricité à 16 douars

Auto Nejma a fait récemment un don de 20 kits composés de panneaux solaires et de batteries BYD pour fournir de l’électricité aux victimes du séisme d’Al Haouz. Un don qui s’adresse à plus de 300 familles issues de 16 douars différents des régions Al Haouz et Chichaoua.

Auto Nejma réaffirme son soutien aux sinistrés du séisme qui a frappé le Maroc le 9 septembre dernier. Après avoir effectué un don financier de 20 millions de DH au Fonds spécial pour la gestion des conséquences du séisme, en partenariat avec le groupe Abdellatif Hakam Finance, la société a lancé une deuxième action solidaire, à l’attention des victimes en offrant 20 kits de panneaux solaires et de batteries BYD.

Lire aussi | Véhicules électriques. Auto Nejma lance la BYD Seal [Vidéo]

«Nous croyons en l’action tangible et en l’impact réel et sommes ainsi fiers d’apporter une aide concrète en fournissant l’électricité nécessaire à ces familles se trouvant dans des zones dépourvues d’électricité, pour surmonter les difficultés rencontrées», s’est exprimé Adil Bennani, Directeur général Auto Nejma. Concrètement, cette initiative répond à un besoin crucial identifié par les autorités locales. En effet, dans ces régions réputées pour leurs conditions climatiques extrêmement rudes pendant l’hiver, l’accès à l’électricité revêt une importance vitale pour les habitants, qui en auront besoin pour éclairer, étudier, recharger les téléphones….

Lire aussi | Simplification administrative. Une année supplémentaire aux entreprises inactives pour se régulariser

«Nous sommes très heureux d’avoir contribué à cette action admirable qui facilitera énormément les choses pour les personnes touchées par le drame», ajoute Abdelali Maazouz, Délégué Provincial de l’entraide nationale Al Haouz. Dans le détail, chaque kit comprend 10 panneaux solaires et une batterie BYD, assurant ainsi la fourniture d’électricité à plus de 400 familles, soit environ 2500 personnes. Faut-il souligner que les batteries BYD, leader mondial des véhicules électrique, sont des batteries lithium-ion réputées pour leur haute densité énergétique et leur fiabilité. Elles sont utilisées dans divers domaines tels que l’automobile, les bus, les camions ainsi que les solutions de stockage d’énergie pour les applications résidentielles et industrielles.

Lire aussi | Agadir inaugure la Digital Maroc School

D’une valeur marchande dépassant les 2 millions de DH, ce don est spécifiquement destiné à 16 douars des régions Al Haouz et Chichaoua. Les livraisons sont en cours et la première installation a été inaugurée le 2 décembre dernier à Aselda, dans la commune d’Asni.