Marrakech-Safi. Une convention de 3 MMDH pour réaliser des projets routiers

Une convention de partenariat pour la réalisation de projets routiers et le renforcement et la mise à niveau du réseau routier dans la région Marrakech-Safi d’un montant global de 3 milliards de dirhams (MMDH), a été signée, ce vendredi 29 décembre courant, à Safi entre le ministère de l’Équipement et de l’Eau et le Conseil de la région Marrakech-Safi.

Paraphée par le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka et le Président du Conseil de la région de Marrakech-Safi, Samir Goudar, en présence du gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane, cette convention de partenariat, étalée sur la période 2023-2027, vise la réalisation de grands projets routiers et la réhabilitation et le renforcement de l’infrastructure routière au niveau de la région Marrakech-Safi.

Lire aussi | Industrie. Le patronat optimiste pour les 3 prochains mois

Le budget mobilisé pour la réalisation de cette convention, qui porte sur le dédoublement et la mise à niveau de 484,5 km de routes, s’élève à trois milliards de DH dont une contribution du ministère de 1,4 MMDH, et un financement de la région de l’ordre de 1,6 MMDH. Ladite convention s’assigne pour objectifs de promouvoir la dynamique socio-économique et touristique au niveau de la région, de renforcer la sécurité routière, d’améliorer la fluidité du trafic et d’améliorer l’attractivité économique de la région à travers la réalisation, la mise à niveau et la réhabilitation de différents axes routiers de la région.

Lire aussi | TVA sur les biens d’investissement. De nouvelles obligations pour bénéficier de l’exonération

Visant aussi la réduction des disparités territoriales et sociales au niveau de la région, cette convention porte notamment sur le dédoublement de la route nationale N°8 reliant Marrakech et El Kelaa des Sraghna, le dédoublement de la route nationale N°7 reliant Marrakech et Safi ainsi que le renforcement et la mise à niveau de la route côtière Safi-Essaouira.