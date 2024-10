Ce qu’il faut retenir du Mondial de l’Auto à Paris [Vidéo]

La 90ᵉ édition du Mondial de l’Automobile de Paris a majoritairement mis l’accent sur des véhicules électriques, destinés pour la plupart à un usage quotidien. Les constructeurs ont choisi de se concentrer sur des offres réalistes, reflétant ainsi les besoins actuels du marché automobile. Tour d’horizon avec Challenge qui a fait le déplacement.

Dans le détail, la marque au losange a joué gros à domicile en dévoilant, en première mondiale, la Renault 4 E-Tech. «Cette nouvelle R4 est la voiture à vivre de référence, une véritable aventurière du quotidien, polyvalente à souhait, à l’aise en ville comme à la campagne, seule ou en famille», a déclaré Fabrice Cambolive, Directeur général de la marque, lors de la présentation du modèle. Phares ronds, feux arrière, coffre incliné… cette R4 100 % électrique reprend les codes stylistiques de la 4L originale, qui s’était vendue à plus de 8 millions d’exemplaires dans plus de 100 pays.

Haute sur ses roues, mais moins typée SUV que le premier concept présenté en 2022 par Renault, ce modèle sera fabriqué à partir de 2025 à Maubeuge, dans le nord de la France. Il se positionnera dans la gamme Renault au-dessus de la R5, avec des batteries de 40 ou 52 kWh qui promettent des autonomies comprises entre 300 et 400 kilomètres. À noter qu’une nouvelle Twingo électrique est également en préparation et devrait être commercialisée courant 2026, rendant ainsi les véhicules électriques encore plus accessibles pour la clientèle Renault.

De son côté, Dacia a mis en avant le Bigster, dévoilé en première mondiale, ainsi que l’ensemble de ses nouveautés 2024, dont le Duster, la Spring, et les dernières évolutions des modèles Jogger et Sandero Stepway. Alpine a présenté en première mondiale le show-car A390_β, un avant-goût d’un futur fastback sportif 100 % électrique. Quant à Mobilize, la quatrième marque du Groupe Renault dédiée aux nouvelles mobilités, elle a révélé les quadricycles électriques Duo et Bento, des véhicules conçus pour faciliter la mobilité des personnes et des biens dans les environnements urbains et périurbains. Ces modèles seront assemblés à l’usine Renault de Tanger.

Présence renforcée pour Stellantis

Plusieurs marques du groupe Stellantis ont également fait le déplacement à Paris. Peugeot a présenté en première mondiale la E-408, élargissant ainsi sa gamme de véhicules électriques à 12 modèles, ainsi que les versions longue autonomie des SUV E-3008 (700 km) et E-5008 (668 km). Citroën a lancé les nouvelles C4 et C4 X 100 % électriques et a dévoilé un concept préfigurant le nouveau C5 Aircross, tout en célébrant les quatre ans de l’Ami avec le concept «Buggy Vision». Alfa Romeo a présenté en première mondiale la Junior Ibrida (hybride de 136 chevaux) ainsi que l’Elettrica, disponible en deux puissances (156 ch et 280 ch).

Quant à Leapmotor (coentreprise gérée par Stellantis), elle a dévoilé son SUV B10 ainsi que les véhicules électriques T03 et C10, et le SUV C16 avec architecture 800 volts et recharge rapide, disponibles en Europe. Leapmotor, associée à Stellantis, a également proposé la petite T03, la voiture électrique la moins chère du marché, dont l’assemblage vient de commencer en Pologne. D’autres constructeurs chinois, spécialisés dans les véhicules électriques et hybrides, ont également marqué leur présence, notamment BYD, Hongqi, XPeng, Maxus (utilitaires), et Skyworth (filiale d’un groupe d’électronique).

Le Mondial de Paris 2024 a également été l’occasion pour BMW Group de dévoiler en première mondiale deux modèles 100 % électriques John Cooper Works : la nouvelle MINI John Cooper Works électrique et le tout nouveau MINI Aceman John Cooper Works. De plus, la marque a présenté pour la première fois conjointement les concept-cars BMW Vision Neue Klasse et BMW Vision Neue Klasse X. Ford, qui fait son retour après dix ans d’absence, a poursuivi son virage vers l’électrique en dévoilant son nouveau SUV fastback, le Capri, avec un prix de départ fixé à 49 400 euros.

Comme beaucoup de constructeurs présents au Salon, Volkswagen Group a mis l’accent sur ses modèles électrifiés, avec des véhicules tels que les Audi A6 e-tron et Q6 e-tron, la Skoda Elroq, ainsi que les Volkswagen ID.3 GTX et ID.4. Enfin, Kia a dévoilé en première européenne son nouveau SUV 100 % électrique, le Kia EV3, ainsi que le concept Kia, qui annonce la future version dédiée au transport de personnes de sa gamme PBV (Platform Beyond Vehicle) entièrement électrique.