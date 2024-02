Délivrance de visas. Renault Group Maroc et le consulat général de France à Rabat signent un accord

Afin de favoriser la mobilité de ses collaborateurs entre le Maroc et la France, Renault Group Maroc et le Consulat général de France à Rabat ont signé récemment, et pour la première fois, un accord de partenariat relatif à l’obtention de visas dans le cadre de séjours professionnels. Ce dernier a été paraphé par Mohamed Bachiri, Directeur général de Renault Group Maroc et par Sandrine Lelong-Motta, Consule générale de France à Rabat.

Concrètement, cet accord consiste en la mise en place de procédures simplifiées à l’attention des collaborateurs de Renault Group Maroc pour l’obtention d’un visa de court séjour. Ils seront assistés dans leur demande et bénéficieront du suivi de la représentation consulaire française.

«Nous avons beaucoup de collaborateurs qui se rendent en France dans le cadre de formations ou pour des missions de travail, d’où la signature de cet accord de partenariat visant à optimiser le processus d’obtention de visas pour le personnel de l’usine de Tanger», nous dit-on chez Renault Group Maroc.

Et notre interlocuteur d’ajouter : «une deuxième convention de partenariat sera signée sous peu avec le Consulat général de France à Casablanca. Cette dernière permettra aux collaborateurs de la SOMACA, mais aussi aux entités de Renault Group à Casablanca, dont Renault Commerce Maroc, de bénéficier également de cette facilitation du processus».

Rappelons que les différentes entités de Renault Group Maroc englobent un capital humain estimé à ce jour à près de 11 000 femmes et hommes. Une convention entre la filiale marocaine du groupe automobile Renault et les représentations consulaires françaises dans le Royaume qui pourrait inciter d’autres opérateurs locaux à faire de même.