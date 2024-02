Soludia Maghreb accélère son développement

Après avoir célébré il y a quelques mois son quart de siècle d’existence, le laboratoire pharmaceutique Soludia Maghreb affirme ses ambitions à travers une nouvelle extension de ses capacités de production.

Ce leader incontesté au Maroc de solutions médicales pour dialyse, s’apprête à inaugurer une unité de fabrication de produits pharmaceutiques en forme injectable au sein de son complexe industriel de Salé. Ce nouvel investissement permettra à l’ex-filiale de Soludia France qui avait été rachetée par des entrepreneurs marocains, d’asseoir sa position sur un marché marocain de la dialyse en forte croissance, notamment pour les solutions concentrées à l’acide pour hémodialyse, mais également de diversifier son portefeuille de produits pharmaceutiques destinés aux autres classes thérapeutiques, à savoir la gastro-entérologie et les anti-infectieux.

Rappelons, que le marché de la dialyse est en plein développement avec plus de 350.000 personnes diagnostiquées en insuffisance rénale, dont plus de 16.000 bénéficiant des services réguliers de dialyse dans les centres publics et privés, lesquels totalisent près de 450 à l’échelle du royaume. Des chiffres en constante progression, notamment depuis que l’Etat a opté pour la prise en charge des frais de dialyse des personnes affiliées au RAMED (régime transformé en AMO depuis quelques années) auprès des centres privés d’hémodialyse. Une prise en charge qui coûte annuellement plus de 300 millions de dirhams à l’Etat.

Quant à Soludia Maghreb qui revendique plus de 50% du marché des cartouches de bicarbonate en poudre et un peu moins en solutions concentrées à l’acide (deux produits indispensables lors des séances de dialyse), elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 200 millions de dirhams, loin devant les deux autres laboratoires essentiellement spécialisés dans les solutions pour dialyse, à savoir Ergo Maroc et Hemolab Pharma.