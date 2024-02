Le groupe Sekkat investit dans la décarbonation de ses filiales. En effet, la filiale de ce groupe familial industriel qui est spécialisée dans la fabrication de câbles électriques à usage énergétique, vient d’inaugurer une ferme solaire dotée d’une capacité de plus de 1 MWc sur son site de production à Ain Sebaâ à Casablanca.

Fruit d’un investissement de près de 7 millions de dirhams, l’autoproduction d’électricité verte par Imacab devra lui permettre d’économiser plus d’un million de dirhams sur sa facture énergétique mais, surtout, de réaliser des économies de CO2 significatives dont il pourra se prévaloir à l’export, sachant qu’une partie du chiffre d’affaires de ce fabricant leader sur son marché est destinée à l’export, principalement vers les pays subsahariens et l’Europe qui vient d’instaurer, à partir d’o ctobre 2023, une taxe carbone à ses frontières. Une taxe qui met les exportateurs marocains vers l’Union Européenne sous pression en rendant la décarbonation une nécessité et non plus un luxe. Une nécessité qui requiert selon les spécialistes des investissements massifs d’ordre d’une centaine de milliards de dirhams d’ici 2030. Or, le rythme est encore lent, notamment sur la moyenne tension que ne couvre pas les 1.200 MWc installés en énergie éolienne.

Rappelons que depuis sa création en 2000, Imacab n’a eu de cesse d’élargir la gamme de ses produits en passant du câble électrique à usage domestique, à celui industriel en passant par les câbles aériens, de mise à la terre ou encore de moyenne tension. Aujourd’hui, cette filiale du groupe Sekkat réalise un chiffre d’affaires de près de deux milliards de dirhams pour plus de 500 salariés.