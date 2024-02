Renforcement des Relations d’Affaires Maroc-Canada. Une alliance stratégique

La récente rencontre Maroc-Canada représente une étape significative vers le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Un événement de grande envergure qui a mis l’accent sur l’importance de renforcer les relations d’affaires entre les deux nations mais aussi d’explorer de nouvelles opportunités de croissance et de développement.

Casablanca a récemment accueilli un événement majeur, la rencontre Maroc-Canada, qui a rassemblé des représentants du gouvernement marocain, des chefs d’entreprises Canadiennes au Maroc, des patrons d’entreprises Marocaines qui ont un lien avec le Canada ainsi que des personnalités influentes du monde des affaires. Avec près de 100 participants, cet événement a mis en lumière l’importance croissante des relations entre ces deux nations.

Dans son allocution, son Excellence Mme Isabelle Valois, ambassadrice du Canada au Maroc, a souligné l’importance cruciale de renforcer les liens diplomatiques et commerciaux entre les deux pays. Elle a déclaré « le Maroc est le 5ème partenaire commercial bilatéral de marchandises du Canada en Afrique. En 2022, nos échanges bilatéraux de marchandises avec le Maroc ont atteint plus de 1,4 milliard de dollars, une hausse de 26,2% par rapport à 2021 ».

Lire aussi | Canada. Le gouvernement fédéral limite à deux ans les permis d’études

Pour sa part, la Ministre Déléguée auprès du Chef du Gouvernement Chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, PhD, a également souligné l’amitié qui caractérise les relations entre les deux nations, célébrée récemment lors du 60ème anniversaire. Elle a mis en avant le rôle crucial des échanges commerciaux dans la consolidation de cette amitié.

De son côté, Rafik Kamal Lahlou, Président du Conseil d’Affaires Maroc-Canada (CAMC), a exprimé sa conviction en déclarant « Les relations entre le Maroc et le Canada sont stratégiques et mutuellement bénéfiques. Nous devons travailler ensemble pour promouvoir l’investissement et l’innovation». Cette rencontre a donc servi de plateforme pour discuter des opportunités d’investissement et d’échanges technologiques. Les participants ont souligné la nécessité de renforcer la coopération dans des secteurs clés tels que la technologie, l’agroalimentaire et les énergies renouvelables.

Rafik Kamal Lahlou, Président du Conseil d’Affaires Maroc-Canada (CAMC), Ghita Mezzour et Isabelle Valois.

Nawfal Jabri, Président du Cnexia a souligné « en tant qu’entreprise opérant dans le secteur des services offshoring, principalement au service de clients Canadiens, je suis particulièrement ravi de souligner la vivacité des relations entre le Maroc et le Canada, ces deux pays qui partagent une histoire riche et des liens diplomatiques, commerciaux et culturels solides, et qui peuvent être renforcés grâce à des initiatives économiques mutuelles». Pour ce dernier «l’événement organisé par le CAMC contribue au renforcement de ces liens, et à explorer de nouvelles voies de prospérité mutuelle, qui ouvrent la voie à un avenir prometteur entre les deux pays».

En conclusion, la rencontre Maroc-Canada a marqué une étape significative dans le renforcement des relations d’affaires entre ces deux nations. Les chiffres impressionnants des échanges commerciaux soulignent la vitalité de cette collaboration. Avec des engagements mutuels en faveur de l’innovation et de l’investissement, le Maroc et le Canada semblent prêts à consolider leur partenariat stratégique pour les années à venir.

Lire aussi | Ventes de l’immobilier public : l’effet pervers de l’Etat locataire !

Rappelons qu’au cours des deux dernières années, un nombre croissant d’entreprises comme Telus, Cnexia ou encore le canadien Kharrouba Mining qui a lancé une nouvelle unité au pays, ont choisi de s’installer au Maroc. Des implantations qui ont permis dans la foulée, la création de milliers d’emplois dans le Royaume. Il faut dire, que cette décision stratégique est le résultat de la vision à long terme des entreprises qui cherchent à étendre leur présence sur le marché international. Cette tendance démontre la confiance des entreprises canadiennes dans le climat des affaires au Maroc, ainsi que dans la croissance économique et les opportunités disponibles dans ce pays.

Les entreprises canadiennes ont identifié le Maroc comme un marché dynamique offrant un environnement propice aux investissements. En s’implantant au Maroc, ces entreprises visent à diversifier leurs activités et à accéder à de nouveaux marchés. Le Maroc représente également une passerelle vers le marché africain en pleine expansion, offrant des opportunités de croissance significatives pour les entreprises canadiennes.