Cybersécurité : l’Ausim lance le premier baromètre Cyber !

Véritable casse-tête du tout numérique, les menaces cyber sont de plus en plus perçues comme de sérieuses problématiques. C’est une première au Maroc, l’Ausim a décidé de lancer le premier baromètre cyber passant au crible les défis qui pèsent sur la sphère des entreprises.

La digitalisation des économies expose de plus en plus les États à de nombreuses cyberattaques. Au Maroc, l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) a décidé de se pencher sur cette menace aux conséquences économiques désastreuses. Selon l’ausimètre, le nouveau baromètre cyber de l’AUSIM, les fuites de données coûtent cher aux entreprises marocaines. Pour près du tiers (32%) de nos sociétés, les coûts associés à ces incidents se situent principalement dans les tranches de 500 000 DH et plus, alerte-t-il.

Au total, révèle le baromètre, 10 fuites de données ont été signalées en 2023, ciblant des entités marocaines opérant dans les secteurs suivants : industrie pharmaceutique, éducation, services gouvernementaux et publics, télécommunications, technologie et médias. « Au Maroc, dans le top 2 des risques considérés par les entreprises, on retrouve les risques cyber (90% des entreprises) et les risques numériques & technologiques (57%) », souligne le baromètre. Rappelons d’ailleurs que selon le dernier rapport d’évaluation des menaces cybernétiques d’Interpol, le Maroc se trouve en tête des pays africains les plus touchés par les trojans bancaires et les « stealers ».

« La numérisation des fonctions commerciales critiques a apporté une efficacité sans précédent, mais a simultanément exposé les entreprises à des menaces cybernétiques de plus en plus sophistiquées. L’AUDIMÈTRE est le baromètre de la cybersécurité au Maroc, cette 1ère édition réalisée en partenariat avec PwC explore le réseau complexe de la façon dont les organisations perçoivent et priorisent la cybersécurité et la cyber-résilience face à cet écosystème numérique dynamique et en constante évolution », nous confie Rachid Baarbi, Vice-président de l’AUSIM. Et d’ajouter : « L’étude a révélé que la cybersécurité est devenue plus que jamais une préoccupation majeure pour les dirigeants d’entreprise, puisque 90 % des répondants de l’enquête ont identifié les risques cyber comme une priorité majeure d’atténuation au cours des 12 prochains mois. Ils accordent une priorité élevée à la protection de l’information et reconnaissent l’importance cruciale de préserver la propriété intellectuelle, la confidentialité des données des clients et la réputation de l’entreprise. »

Enjeux et Défis

Selon la National Cyber Security Alliance des États-Unis, 60 % des petites entreprises victimes d’une cyberattaque font faillite dans les six mois. Dans les détails, les cyberattaques coûtent aux petites et moyennes entreprises plus de 2,2 millions de dollars par an. « Ce livre blanc explore le réseau complexe de la façon dont les organisations perçoivent et priorisent la cybersécurité et la cyber-résilience face à cet écosystème numérique dynamique et en constante évolution.

La montée exponentielle des menaces cybernétiques a propulsé la cybersécurité au premier plan des priorités organisationnelles. La prise de conscience qu’une seule violation peut infliger des dommages importants non seulement aux données sensibles, mais aussi à la réputation et à la rentabilité d’une organisation, a catalysé un changement de paradigme », explique Baarbi. « Dans les salles de réunion de comex de divers secteurs, une sensibilisation accrue à l’impératif de fortifier les infrastructures numériques contre une vague de menaces cybernétiques est perceptible. De plus, à mesure que le paysage numérique devient de plus en plus complexe, la cyber-résilience émerge comme un compagnon essentiel de la cybersécurité. »