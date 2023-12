L’intelligence artificielle. Vecteur d’innovation pour la PME

L’Intelligence Artificielle (IA), en pleine effervescence, comporte un potentiel énorme en matière d’innovation. Cette métamorphose de la technologie ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de l’entreprise grâce à l’accès à l’innovation, pourvu qu’elle en fasse une priorité stratégique et s’organise en conséquence.

A ce jour, la technologie a permis d’automatiser les tâches répétitives qu’effectuent les ouvriers dans les usines. Avec la révolution de l’IA en cours, la machine peut, désormais, reproduire toute la capacité humaine, physique et intellectuelle, et accomplir presque toutes les tâches qu’un homme peut faire. Cette révolution provient du progrès du Machine Learning, une technologie de l’IA qui permet aux ordinateurs d’apprendre et de perfectionner leur process à partir de la data, pourvu que cette dernière soit massive et de qualité. Ainsi, les possibilités offertes, d’une part, par la disponibilité d’une data massive grâce à la généralisation de la digitalisation, et d’autre part, par une puissance de calcul rendue possible par un matériel de plus en plus performant, l’IA arrive progressivement, par le truchement de ses algorithmes d’apprentissage et de perfectionnement, à reproduire l’intelligence humaine.

On peut craindre que le développement de l’IA permette d’économiser du travail en se substituant aux employés, qui pourraient se retrouver dans des emplois moins productifs. Or la force de l’IA c’est qu’en exécutant, avec plus de productivité et qualité, les tâches routinières et fastidieuses à la place des employés, elle permet à ces derniers de consacrer plus de temps à des tâches créatives et inventives. De même l’IA peut assister les employés et compléter leurs tâches créatives en améliorant la productivité de leur travail et la qualité du résultat. Une étude portant sur 5.000 employés (1) effectuant des tâches complexes d’assistance client, dans un centre d’appel, a révélé que, parmi les collaborateurs bénéficiant du soutien d’un assistant IA, ceux les moins qualifiés, ou les plus récents, présentaient les gains de productivité les plus importants. Cette étude a révélé aussi, qu’en plus des gains de productivité, le recours à l’assistant IA a permis une réduction du roulement du personnel avec une satisfaction client plus accrue.

Ainsi, l’adoption de l’IA au sein de l’entreprise peut amener une augmentation de la productivité à court terme de 10 à 30% grâce à l’automatisation des tâches chronophages. En plus, elle impacte positivement la qualité des données recueillies et la stimulation de l’innovation, qui ont le potentiel de transformer profondément l’entreprise, en entraînant un gain de productivité allant jusqu’à 300%(2).

Toutefois, en dépit de l’amélioration rapide des capacités techniques et de la productivité qu’elle peut amener, il est fort probable que l’adoption de l’IA par les PME risque d’être lente et limitée aux grandes entreprises (GE). Car seules ces dernières, telles les banques, peuvent utiliser intensivement l’IA dans leur cœur de métier, du fait que les modèles les plus sophistiqués de l’IA sont plus coûteux à développer, en termes de puissance de calcul, en plus d’exiger une formation sur des données massifs, que les GE possèdent déjà auprès de leurs nombreux clients, ce qui n’est pas le cas des PME.

Il est encore temps pour la PME d’adhérer car il y a des modèles d’IA «open source » qui deviennent largement disponibles. Des organisations à but non lucratif, des universitaires et des codeurs individuels ont créé un écosystème d’IA open source dynamique qui permet un large accès gratuit. Cela donne aux PME l’accès à des technologies de production de pointe qu’elles n’auraient jamais pu avoir auparavant, faute d’investissements suffisants. Autres possibilités, les PME ont à leur portée des solutions IA premiums peu chères qui restent un meilleur investissement qu’une PME peut faire. Il y a également la possibilité pour les entreprises moyennes, qui ne disposent pas de capacité de calcul, de recourir au Cloud qui peut offrir des capacités de stockage et de calcul à des coûts raisonnables.

En fin de compte, l’IA, en permettant l’automatisation des tâches et l’exploitation des données pour améliorer l’apprentissage, offre une opportunité considérable à l’entreprise pour innover, expérimenter et créer de nouveaux produits. Avec l’IA, le passage de l’idée au produit n’a jamais été aussi court qu’aujourd’hui. L’innovation, rendue ainsi possible, joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise, pourvu qu’elle parvienne à procéder aux changements organisationnels et managériaux qui s’imposent, pour en tirer le meilleur parti. Et puis, l’IA étant très vorace en matière de data, l’entreprises doit d’abord mettre en place une stratégie data qui nécessite de commencer d’abord par tout numériser et dématérialiser avant d’investir dans des équipements de calcul et des compétences humaines adéquates.

L’IA dans le domaine du marketing

Dans le secteur du marketing, les clients qu’on arrive à retenir c’est une rentabilité assurée. Pour ce faire, il suffit de catégoriser les clients qu’on cible d’une façon précise. C’est ce que permet l’usage de l’IA où le ciblage marketing est personnalisé et les clients sont catégorisés en fonction de leur profil et de leur comportement. En segmentant les clients, l’IA aide à canaliser les efforts sur une catégorie de clients, au lieu de cibler tout le monde, ce qui se traduit par une réduction des coûts et une augmentation de l’efficacité. Par exemple, les algorithmes au niveau d’une banque permettent de prédire la liste des personnes qui risquent de clôturer leurs comptes, et ce, grâce à l’analyse du comportement des clients à travers la combinaison de plusieurs signaux décelés dans la data collectée.



L’IA en agriculture

Dans l’agriculture moderne de nouveaux outils d’analyse sont utilisés tels que les capteurs d’humidité, les drones, les caméras thermiques et autres appareils d’aide à la prise de décision. Ces outils donnent accès à une quantité de data si immense que l’Homme n’est pas en mesure de les traiter. C’est l’IA qui reste l’outil indispensable et adéquat pour analyser ces métadonnées collectées. En les exploitant via des algorithmes perfectionnés, l’IA est en mesure de donner aux agriculteurs des recommandations sur la nature des graines à cultiver sur leurs terres, ce qui entraîne une augmentation du rendement. De même, cette technologie révolutionnaire est déjà utilisée pour créer de nouvelles variétés de céréales, économes en eau et résistantes au climat. Ainsi, l’agriculture intelligente, basée sur l’IA, offre un énorme potentiel pour renforcer la sécurité alimentaire et réduire la faim dans certaines régions du monde.