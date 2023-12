Bank Al-Maghrib livre ses indicateurs hebdomadaires en 5 points clés

Voici cinq points clés des indicateurs hebdomadaires de BAM au titre de la période du 21 au 27 décembre :



1- Le dirham s’est apprécié de 1,34% vis-à-vis de l’euro et de 2,31% face au dollar ;



2- Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes ;



3- Au 22 décembre, les avoirs officiels de réserve (AOR) se sont établis à 358,6 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 1,2% d’une semaine à l’autre et en hausse de 6,3% en glissement annuel ;



4- Les interventions de BAM se sont établies, en moyenne quotidienne, à 122,2 MMDH ;

5- Lors de l’appel d’offres du 27 décembre (date de valeur le 28 décembre), la Banque Centrale a injecté un montant de 60,1 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.