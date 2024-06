Lancement d’outsourcIA LAB, un dispositif de « Test & Learn » dédié à l’IA [Vidéo]

Le groupe Outsourcia a annoncé le lancement d’outsourcIA Lab, un laboratoire d’expérience client dédié à l’intelligence artificielle (IA). Ce nouveau dispositif de « Test & Learn » a pour objectif de déployer les technologies émergentes d’IA générative dans la gestion de la relation client multicanal.

OutsourcIA Lab s’appuie sur des experts reconnus en IA, possédant des certifications dans les technologies de pointe de l’IA et de l’automatisation des processus robotisés (RPA). Leur expertise permet d’offrir des conseils précis et adaptés aux besoins spécifiques de chaque projet, assurant une approche fondée sur une connaissance approfondie des enjeux actuels et futurs de ces technologies. En collaborant étroitement avec les solutions leaders du marché, le LAB accède aux technologies les plus avancées, restant ainsi à la pointe de la technologie et de la recherche appliquée.

Le dispositif adopte une approche structurée pour la mise en place de solutions pilotes auto-apprenantes et évolutives. Ces solutions servent de fondation à un déploiement industriel plus large, permettant une expérimentation contrôlée et une optimisation continue avant leur intégration à grande échelle. L’objectif principal de OutsourcIA Lab est de changer l’approche de la relation client en optimisant l’utilisation de l’IA pour compléter et enrichir l’interaction humaine plutôt que de la remplacer. Cela offre aux collaborateurs l’opportunité de se concentrer sur des aspects plus stratégiques et relationnels du service client.

« Notre engagement envers l’innovation au service de nos clients est plus fort que jamais. Leur croissance est indissociable de la nôtre, c’est pourquoi nous cherchons constamment à repousser les limites de ce que nous pouvons leur offrir en intégrant l’IA à chaque fois que cela est jugé pertinent, contribuant ainsi à réinventer l’expérience client et l’expérience collaborateurs. Pour autant, notre obsession client est avant tout centrée sur l’humain, l’intelligence artificielle étant un formidable outil d’accompagnement », a déclaré Youssef Chraibi, président du groupe Outsourcia.

OutsourcIA Lab se positionne comme une solution clé en main, offrant un espace dédié pour lancer de nouvelles offres ou services soutenus par une expertise en gestion de la relation client multicanal. La plateforme vise à maximiser l’efficacité opérationnelle tout en préservant une expérience client optimale, répondant ainsi aux besoins changeants et aux attentes croissantes des clients dans un monde de plus en plus digitalisé.