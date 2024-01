Secteur IT. Les développeurs, data scientists et ingénieurs en cybersécurité très demandés en 2024

Dans un monde en constante évolution technologique, les entreprises marocaines se battent pour attirer les meilleurs talents IT. Les développeurs, data scientists et ingénieurs en cybersécurité sont au cœur de cette guerre des compétences.

Montée en puissance des profils IT spécialisés, dans un contexte où le secteur de l’informatique et des technologies de l’information (IT) joue un rôle essentiel dans la transformation et la croissance des entreprises. Ainsi, il est crucial de comprendre les profils les plus recherchés sur le marché du travail en 2024. Dans le cadre de la dernière étude ReKrute, Amine El Hor, Chargé de Développement RH chez Bouygues IT, met en évidence les profils les plus demandés dans le secteur IT au Maroc. « Le secteur IT au Maroc en 2024 demande des profils variés et spécialisés », dit-il.

Lire aussi | AMO : annulation des créances dues à la CNSS au profit des travailleurs non salariés

« Les développeurs, les data scientists, les ingénieurs en réseaux et systèmes, les ingénieurs en cybersécurité ainsi que les ingénieurs support sont parmi les profils les plus recherchés. Ces profils répondent aux besoins croissants des entreprises en matière de transformation numérique, de gestion des données et de sécurité informatique. En investissant dans ces profils, les entreprises peuvent se positionner favorablement dans un environnement économique de plus en plus axé sur la technologie», explique le Chargé de Développement RH. Ainsi, dans la quête des meilleurs talents IT, les entreprises marocaines sont prêtes à offrir des avantages alléchants pour attirer ces profils.

Les développeurs, data scientists et ingénieurs en réseaux

Selon El Hor, les développeurs sont parmi les profils les plus recherchés dans le secteur IT. Avec la numérisation croissante des systèmes, le rôle des développeurs devient essentiel dans la conception, la programmation, le développement Front End et Back End, ainsi que dans les activités de test, de mise à jour et de maintenance. En d’autres termes, les développeurs sont les artisans qui construisent les fondations des systèmes informatiques modernes.

Lire aussi | Usines de dessalement d’eau de mer. Une armada de groupes espagnols face à 2 groupes français

De plus, les data scientists sont également très demandés. Dans un monde où les données sont devenues une ressource précieuse, les entreprises cherchent à extraire des informations significatives de leurs vastes ensembles de données. Les data scientists sont chargés de collecter, d’analyser et d’interpréter ces données pour fournir des informations exploitables et aider les entreprises à prendre des décisions éclairées.

Les ingénieurs en réseaux et systèmes jouent également un rôle crucial dans le secteur IT. Ils sont responsables de la conception, de la mise en place et de la maintenance des infrastructures réseau et des systèmes informatiques des entreprises. Avec la demande croissante de connectivité et de performances optimales, ces profils sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement des réseaux et des systèmes.

Les ingénieurs en cybersécurité devenus indispensables

Parallèlement, les ingénieurs en cybersécurité sont devenus indispensables. La complexité croissante des menaces informatiques nécessite des experts en cybersécurité pour protéger les systèmes informatiques et les données sensibles des entreprises. Comme le souligne El Hor, « No system is safe », il est donc crucial pour les entreprises d’investir dans des professionnels de la cybersécurité afin de garantir la protection de leurs actifs numériques.

Lire aussi | Nouvelle fiscalité : les avocats se plient aux exigences du gouvernement

Enfin, les ingénieurs support, tels que les helpdesk et les experts en support applicatif, sont également recherchés dans le secteur IT. Ils fournissent une assistance technique aux utilisateurs finaux, résolvent les problèmes et assurent le bon fonctionnement des applications et des systèmes.