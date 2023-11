Accélérateur Fintech de Visa. Trois startups marocaines parmi les 23 africaines sélectionnées

Visa investit dans l’avenir de l’Afrique en soutenant des startups du continent à travers son programme d’accélération.

Visa, leader mondial des paiements électroniques, a récemment annoncé la sélection de 23 startups africaines pour participer à la première cohorte de son programme d’accélération Fintech Visa Africa. Ce programme vise à soutenir la croissance de l’écosystème fintech dynamique en Afrique.

Parmi les startups sélectionnées, trois sont originaires du Maroc : Chari, PayTic Connect et Weego. Ces entreprises marocaines se joindront à d’autres startups prometteuses provenant du Nigeria, du Ghana, du Kenya, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, de l’Ouganda, de la Zambie et de la Tunisie.

Le programme d’accélération offrira aux startups sélectionnées un accompagnement personnalisé, une formation spécialisée et un financement de la part de Visa et de ses partenaires. Ces ressources permettront aux startups de renforcer leurs capacités opérationnelles, d’élargir leur portée et d’innover dans le domaine des services financiers en Afrique. Il est intéressant de noter que les startups nigérianes dominent la cohorte sélectionnée, témoignant de la vitalité de l’écosystème fintech dans ce pays.

Plusieurs se démarquent par leurs offres uniques

Parmi les startups sélectionnées, plusieurs se sont démarquées par leurs offres uniques. Par exemple, Anchor du Nigeria fournit des API, des tableaux de bord et des outils aux développeurs pour intégrer et développer des produits bancaires. Dojah, également du Nigeria, propose une solution complète de connaissance client (KYC) et d’intégration numérique. Moni, une startup nigériane, fournit des prêts à faible taux d’intérêt aux communautés d’agents de transfert d’argent mobile. Ces exemples illustrent la diversité des solutions innovantes proposées par les startups africaines sélectionnées.

Cela dit, l’engagement de Visa envers l’écosystème fintech africain ne date pas d’aujourd’hui. La société a déjà investi dans des startups fintech africaines telles que Paystack, Interswitch et Flutterwave. Le lancement de l’accélérateur Fintech Visa Africa témoigne une fois de plus de la volonté de Visa de soutenir l’innovation et la croissance en Afrique.

L’écosystème fintech en Afrique présente de nombreuses opportunités et défis. D’une part, il permet d’améliorer l’accès aux services financiers pour les populations non bancarisées et sous-bancarisées du continent. D’autre part, il favorise l’innovation et la concurrence dans le secteur financier, ce qui peut stimuler la croissance économique et créer des emplois. Cependant, il est important de souligner que des défis subsistent, tels que la réglementation des services financiers numériques, la cybersécurité et l’inclusion financière.

En soutenant ces startups africaines à travers son programme d’accélération, Visa contribue à renforcer l’écosystème fintech en Afrique et favorise l’innovation dans le secteur financier. Ces initiatives peuvent avoir un impact positif sur l’économie africaine en favorisant la création d’emplois, la croissance des entreprises et l’amélioration de l’inclusion financière.

Qui sont Chari, PayTic Connect et Weego ?

Voici une brève présentation des trois startups marocaines sélectionnées pour le programme d’accélération Fintech Visa Africa :

1. Chari est spécialisée dans le commerce électronique B2B (Business-to-Business) et la vente au détail. Elle propose une plateforme en ligne qui facilite les transactions entre les entreprises, en leur permettant d’acheter et de vendre des produits de manière efficace et sécurisée. Chari vise à simplifier et à optimiser le processus d’approvisionnement pour les entreprises, en offrant des solutions innovantes adaptées aux besoins du marché marocain.

2. PayTic Connect est une startup qui se concentre sur l’optimisation des opérations en arrière-plan et le contrôle des risques liés aux paiements numériques. Leur plateforme aide les entreprises à gérer leurs opérations de paiement de manière efficace, en fournissant des outils avancés pour la gestion des risques et la sécurité des transactions. PayTic Connect vise à promouvoir l’adoption des paiements numériques au Maroc en offrant des solutions fiables et sécurisées.

3. Weego propose une variété d’options et de solutions de transport. Leur plateforme permet aux utilisateurs de réserver des trajets en taxi, en covoiturage ou en transport en commun, facilitant ainsi leurs déplacements quotidiens. Weego vise à améliorer l’accessibilité et l’efficacité des services de transport au Maroc, en offrant des solutions pratiques et abordables pour les utilisateurs.

Ces trois startups marocaines sélectionnées pour le programme d’accélération Fintech Visa Africa témoignent de l’innovation croissante dans le secteur des services au Maroc. Ils offrent des solutions adaptées aux besoins du marché local et contribuent à la transformation numérique dans le Royaume.