Karim Zidane au Japon et en Corée pour son premier déplacement à l’étranger

Pour son premier roadshow, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, se rend, du 25 au 29 novembre 2024, au Japon et en Corée, dans une opération conjointe avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Le nouveau ministre mettra en avant les atouts du Royaume en tant que destination privilégiée pour l’investissement direct étranger, notamment dans les secteurs où le pays enregistre des avancées notables, comme l’automobile, l’aéronautique, l’électronique et l’agro-industrie.

Lire aussi | L’AMDIE bientôt en mission de charme à Londres et Nuremberg

Le séjour dans les deux géants asiatiques vise à promouvoir la marque « Morocco Now » auprès des marchés cibles, indique le ministère dans un communiqué, qui fait état de rencontres avec des décideurs, investisseurs et acteurs institutionnels japonais et coréens pour explorer les domaines de collaboration.

Lire aussi | Hydrogène vert: premiers pas dans la concrétisation du mégaprojet de Chbika

Par la même occasion, l’AMDIE tient des conférences « Morocco Now » à Tokyo, le 25 novembre, et à Séoul, le 28 novembre, sous le thème « Maroc: Plateforme durable pour l’Investissement et le Commerce ». L’accent est mis sur les secteurs d’avenir, d’autant que le Royaume entretient des liens économiques traditionnels avec les deux parties.