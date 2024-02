La transformation numérique des entreprises : un enjeu stratégique pour INWI

Lors d’un récent atelier, tenu le mardi 27 février, dédié à la transformation numérique des entreprises, Wassim Laaroussi, directeur des études et du développement chez Inwi, a mis en évidence l’engagement de l’opérateur à accompagner ses clients dans leur parcours de transformation digitale.

En effet, l’expert a souligné lors de cette rencontre que l’opérateur se distingue par son portefeuille d’offres d’entreprise, combinant des services voix et données, ainsi que par le déploiement du Data Center le plus vaste et certifié au Maroc.

D’ailleurs, la couverture réseau étendue d’Inwi, incluant le réseau 4G et les solutions VSat, est reconnue sur le marché comme étant une connexion fiable et continue pour les entreprises.

Laaroussi a souligné la diversité des solutions offertes par Inwi pour accompagner la transformation digitale des entreprises, comprenant la mobilité de l’internet des objets, la connectivité critique, l’hébergement, le cloud et la cybersécurité. Il a également évoqué la volonté d’Inwi de continuer à développer des solutions sur mesure, conçues pour répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises.

En termes de perspectives, Laaroussi a annoncé que l’opérateur continuera à enrichir son catalogue de services afin de répondre de manière plus pertinente et performante aux exigences croissantes en matière de connectivité et de mobilité, en accompagnant l’évolution de la digitalisation du pays.

Pour conclure, Inwi se positionne comme un partenaire solide et engagé dans la transformation digitale des entreprises, offrant un ensemble de solutions diversifiées et évolutives pour répondre aux besoins de ses clients.