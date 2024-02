La chaîne 7AV Hôtels prend pied à Mohammedia

En plein développement, la nouvelle chaîne hôtelière marocaine 7AV Hôtels élargit son portefeuille par une unité hôtelière située en plein centre-ville à Mohammedia.

Cette chaîne spécialisée dans l’hôtellerie de moyenne gamme vient de trouver un accord avec ENGET SARL au titre duquel celle-ci confie en location-gérance l’Escale Suite Résidence Hôtelière Mohammedia un hôtel 4 étoiles, ainsi que la station de service située sur le même site.

La nouvelle adresse à la ville des roses arborant l’enseigne 7 AV Hôtels, vient en étoffer le portefeuille d’hôtels et qui totalise aujourd’hui cinq unités et que sont, outre le dernier né, l’Oceania et l’escale Appart Hôtel à Marina Smir, le Riviera Beach Appart Hôtel à Cabo Negro et, enfin, l’Escale Ouazzane. Ce qui permet au gestionnaire d’hôtels et de centres de vacances de dépasser la barre des 500 lits gérés avec une forte prédominance de la capacité litière au nord du Maroc. D’où l’appétit de ses actionnaires pour renforcer leur présence au sud de Rabat et la volonté de s’implanter dans l’une des villes impériales à horizon 2025.

Rappelons, que depuis l’annonce de l’organisation de la Coupe du monde de football 2030 au Maroc, le secteur hôtelier est en pleine ébullition avec une kyrielle de nouveaux projets à travers le royaume et la montée en puissance de nouveaux gestionnaires comme Experienciah, 7AV Hôtels ou encore Silken Maroc.