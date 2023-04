Terminal gazier du port de Mohammedia. LPEE va piloter la campagne de reconnaissance géotechnique

Le port de Mohammedia accueillera un nouveau terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) conçu autour d’une unité flottante de stockage et de regazéification (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU). L’Agence nationale des ports (ANP) a confié la campagne de reconnaissance géotechnique de ce projet gazier stratégique au Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE).

C’est le LPEE qui va finalement guider l’ANP pour l’implantation d’un terminal de gaz naturel liquéfié et d’une unité flottante de stockage et de regazéification dans le port de Mohammedia. Ce nouveau marché sont le montant n’a pas été dévoilé, qui a fait l’objet d’un appel d’offres, a été adjugé à la société d’ingénierie marocaine devant l’espagnol Geotécnica Del Sur, dont le pli financier était plus élevé. En novembre dernier, le LPEE avait déjà décroché devant le même concurrent ibérique l’étude géotechnique du terminal pétrolier du port d’Agadir pour un montant de 4 millions de DH.