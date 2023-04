Somagec rafle le dragage d’une trentaine de ports au Maroc

Seule candidate qui briguait l’appel d’offres lancé par l’Agence nationale des Ports, la Somagec a décroché ce marché qui représente un montant fixé entre 4,1 millions d’euros et 7,8 millions d’euros selon l’étendue des travaux réalisés. Le contrat qui donna lieu à une ouverture des plis le 16 mars 2023, porte sur une trentaine de terminaux situés dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, l’Oriental, Marrakech Safi, Rabat-Salé-Kénitra, Souss-Massa et aussi le port de Sidi Ifni, second port de la région Guelmim-Oued Noun.

Lire aussi | Terminal gazier du port de Mohammedia. LPEE va piloter la campagne de reconnaissance géotechnique

Le marché vise à prémunir ces infrastructures contre l’ensablement et l’envasement qui constituent une problématique permanente pour les installations portuaires. L’intérêt étant de conserver un niveau élevé de compétitivité pour les ports du Royaume.

Leader dans des infrastructures portuaires et maritimes, pipes et émissaires, barrages et ponts, traitement de déchets, eau et énergie…, le Groupe marocain Somagec a marqué de son empreinte les projets portuaires au Maroc. Port de Tanger Med II, projet d’aménagement de la lagune de Marchica, à Nador, la marina de Casablanca, le port militaire de Ksar Sghir, nouveau chantier naval de Casablanca…, l’entreprise est tout simplement impliquée dans les chantiers maritimes et portuaires du Royaume.