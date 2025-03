Le port espagnol de Huelva ouvre une nouvelle liaison marchande avec Tanger Med

Le port espagnol de Huelva inaugure, à compter de dimanche prochain, une nouvelle liaison avec le port de Tanger Med, dédidée au transport roulier de marchandises et opérée par Suardiaz Group, en partenariat avec l’opérateur logistique GTO.

La nouvelle desserte sera la première ligne régulière à haute fréquence reliant un port de la façade atlantique du détroit de Gibraltar au Maroc, ce qui permettra un temps de transit de seulement six heures, facilitant ainsi le transport de marchandises sèches, frigorifiées et classées IMO, souligne l’Autorité Portuaire de Huelva (APH) dans un communiqué.

Le président du Port de Huelva, Alberto Santana, a indiqué que cette liaison répond à un objectif stratégique du port andalou, en renforçant la connectivité avec le nord de l’Afrique et en favorisant l’intermodalité du transport.

Il a également fait état d’investissements majeurs réalisés au port, notamment la construction d’une double rampe d’embarquement visant à mieux accueillir les compagnies maritimes et à faciliter le transport des marchandises.

De son côté, le président de GTO, Esteban Sánchez, a affirmé que cette ligne vient renforcer les connexions maritimes entre l’Europe et le Maroc, en offrant une alternative fiable et efficace pour répondre à la croissance du trafic commercial, qui devrait doubler au cours des cinq prochaines années.

Pour sa part, le directeur de Suardiaz Shipping Lines, Marcos Duato, a fait savoir que cette nouvelle alliance entre Suardiaz et GTO, vise à répondre aux besoins croissants du marché, notant que cette collaboration permet d’offrir une solution efficace et fiable aux entreprises souhaitant acheminer leurs marchandises entre le Maroc et l’Europe.