Le Maroc abrite le premier bureau Afrique de la Conférence de La Haye de droit international privé

Le Maroc a été désigné à l’unanimité pour abriter le premier Bureau régional pour l’Afrique de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH), lors du Conseil sur les Affaires Générales et la Politique, tenu du 4 au 7 mars à l’Académie de la ville néerlandaise.

Le Secrétaire général de la HCCH, Christophe Bernasconi, comme les États membres, ont salué la proposition, qualifiée de ‘’généreuse et pertinente’’, soumise par le Royaume lors de la précédente session du Conseil de 2024, visant l’établissement de la nouvelle structure à Rabat.

La délégation marocaine, conduite par l’ambassadeur à La Haye Mohamed Basri a assuré que cette représentation régionale sera inéluctablement le porte-voix de l’Organisation en Afrique, tout en faisant le pont avec le monde arabe, dans le cadre de la promotion de la HCCH partout dans le monde.

Lire aussi Le Maroc abritera le premier bureau thématique d’ONU Tourisme en Afrique

Outre l’expertise cumulée et la pratique législative prônée par le Royaume, la délégation marocaine a mis en avant sa vocation africaine, qui s’illustre notamment à travers des programmes de coopération avec les pays africains en matière législative, destinés aux praticiens, magistrats et experts juridiques africains.

Considérée comme la plus ancienne Organisation intergouvernementale à La Haye (ses origines remontant à 1893), la HCCH a pour mandat l’unification progressive et l’harmonisation des règles du droit international privé.

Elle œuvrant pour que les personnes – tant physiques que morales – puissent bénéficier d’une grande sécurité juridique et éviter les difficultés liées aux procédures judiciaires ou administratives transfrontalières.

Lire aussi | Le Maroc abritera le bureau Afrique de la FIFA [Vidéo]

La HCCH dispose de deux Bureaux régionaux situés à Buenos-Aires (Argentine) et à Hong-Kong (Chine), couvrant respectivement l’Amérique Latine et la région de l’Asie-Pacifique. Depuis sa création, plus de 40 Conventions et instruments ont été adoptés sous les auspices de la HCCH, composée actuellement de 91 États membres plus l’Union européenne.