La CMIM lance une nouvelle Appli mobile à destination de ses assurés

La Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM) a franchi une nouvelle étape dans sa démarche d’innovation en lançant le 22 février 2024 sa toute nouvelle application mobile, « CMIM Connect ».

Conçue pour offrir une expérience utilisateur fluide et moderne, cette application vise à faciliter la vie de ses assurés en leur offrant un accès simple et intuitif à leurs prestations et services.

Depuis près de 2 ans, la CMIM s’est engagée dans une démarche de digitalisation de ses services, avec notamment la mise en place d’un CRM dédié à la gestion de la relation client. Cette nouvelle application s’inscrit dans cette continuité, en permettant aux assurés de suivre leurs prestations et d’interagir facilement avec la CMIM, le tout depuis leur smartphone.

Selon M. Abdelaziz Alaoui, Président du Conseil d’Administration de la CMIM, cette initiative s’inscrit dans une vision stratégique visant à placer l’assuré au cœur des préoccupations de la CMIM. Pour lui, il s’agit non seulement d’une question d’ADN et de mission, mais aussi d’un véritable défi : offrir aux assurés les meilleures prestations avec la qualité de service qu’ils méritent, tout en restant à leur écoute.

CMIM Connect offre une expérience utilisateur complète, avec un accès simplifié à un large éventail de services. Grâce à cette application, les assurés peuvent consulter leurs dossiers, demander des prises en charge, ou encore vérifier la conformité de leurs demandes de remboursement, le tout sans avoir à se déplacer ni perdre de temps.

La CMIM ne compte pas s’arrêter là. Elle prévoit déjà de développer une version dédiée aux prestataires de soins, afin d’offrir encore plus de canaux d’échanges dématérialisés et sécurisés. Avec CMIM Connect, la CMIM se positionne une fois de plus en précurseur dans le domaine de la protection sociale, en anticipant les transformations du paysage médical et en offrant à ses assurés des services toujours plus innovants et pratiques.

Parfaitement sécurisée, CMIM Connect est disponible dès à présent sur les plateformes iOS et Android.