Application : Casablanca dévoile son patrimoine avec «CasaTourat»

L’association Casamémoire, spécialisée dans la préservation du patrimoine architectural de Casablanca, a annoncé le lancement de «CasaTourat », une application mobile innovante conçue pour faire découvrir la ville, ses richesses patrimoniales et ses trésors cachés. Une application désormais disponible sur Android et iOS.

Fruit d’une collaboration avec l’organisation «LionsGeek», soutenue par l’Agence Française de Développement (AFD) et le projet SAMIM, «CasaTourat» a été présentée lors d’une cérémonie au siège de la région Casablanca-Settat. Cette application propose des visites virtuelles des quartiers emblématiques de Casablanca, mettant en valeur leurs caractéristiques architecturales, urbanistiques et patrimoniales. De quoi rendre ces visites plus accessibles et interactives, et contribuer justement à la digitalisation des ressources patrimoniales. Sans compter que devrait améliorer l’efficacité des actions de sensibilisation à la préservation du patrimoine architectural et va encourager un tourisme durable, selon les promoteurs de cette application.

Karim Rouissi, Président de Casamémoire, a déclaré que l’objectif principal de «CasaTourat» est de sensibiliser les Casablancais à la richesse de leur patrimoine. «Ces bâtiments ne sont pas de simples décors. Ils représentent une part intégrante de notre identité et méritent d’être protégés et valorisés», a-t-il expliqué. Et d’ajouter : «l’application transforme notre perception de notre environnement en montrant combien ces lieux ont façonné notre histoire et continuent d’enrichir notre mémoire collective».

De son côté, Ali Berrada, membre du bureau de Casamémoire, a souligné que «l’application est un projet dynamique, permettant aux habitants et visiteurs de la ville de redécouvrir ces lieux parfois oubliés, en offrant un accès facile à des récits fascinants et des anecdotes inédites sur les bâtiments et quartiers emblématiques de Casablanca».