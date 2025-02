Macron et Akhannouch inaugurent le Salon international de l’Agriculture de Paris

Le président français Emmanuel Macron et le chef du gouvernement Aziz Akhannouch ont inauguré, samedi, le Salon international de l’Agriculture (SIA) de Paris, auquel le Maroc est le premier pays étranger à être invité d’honneur.

Le choix du Maroc met en lumière la singularité du partenariat franco-marocain. Ce geste constitue un hommage exceptionnel au Royaume, devenu aujourd’hui un modèle régional et continental de l’agriculture intelligente et durable.

M. Akhannouch a, d’autre part, coupé le ruban symbolisant l’inauguration officielle du pavillon marocain, en présence du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, ainsi que de l’ambassadeure du Royaume à Paris, Samira Sitail.

«Nous sommes ravis que le Maroc soit invité d’honneur pour cette édition. Cela consacre tout un travail de partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la France grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à la volonté du président français Emmanuel Macron», a souligné M. Akhannouch, cité par l’agence MAP.

Pour le chef du gouvernement, la présence de l’agriculture marocaine à Paris témoigne à la fois de «l’amitié profonde» reliant les deux pays et de «l’importance de l’agriculture et de la solidarité de nos agriculteurs».

Organisée sous le signe « Une fierté française », la 61ème édition du SIA, qui se poursuit jusqu’au 2 mars, devra accueillir plus de 600.000 visiteurs. Quelque 4.000 animaux y sont exposés et 1.000 stands répartis sur 9 pavillons occupent une superficie de 16 hectares.