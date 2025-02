Suzuki Swift Hybride : CFAO lance les pré-commandes au Maroc

La Suzuki Swift Hybride vient fraîchement de débarquer dans le Royaume. Justement, CFAO Mobility Maroc a ouvert depuis peu le carnet des pré-commandes pour cette nouvelle citadine, qui devrait séduire la clientèle au regard de sa polyvalence d’utilisation et sa faible consommation de carburant.

La Suzuki Swift a connu un immense succès mondial, avec 9,68 millions d’unités vendues depuis son lancement. Il faut dire que ce modèle a été commercialisé dans plus de 169 pays et régions. Histoire de perpétuer cette success-story, la 4è génération de cette citadine a été totalement repensée et opte même pour l’hybridation. Esthétiquement, elle hérite d’un look espiègle et de lignes expressives bien dans l’air du temps, avec une signature lumineuse en forme de L joliment crayonné, de jolies teintes de carrosserie, et se voit chaussée de belles jantes de 16 pouces.

Lire aussi | Véhicule électrique : l’OMODA E5 débarque au Maroc

L’habitacle, lui aussi, a été repensé. L’ambiance lumineuse et les matériaux solides ajoutent une touche de modernité et de confort à l’habitacle. Ajoutez-y des sièges bien dessinés qui offrent un maintien optimal. On recense un écran intégré de 9 pouces, assorti d’une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le design du cockpit est orienté vers le conducteur, augmentant au passage le confort à bord, en plus d’une ambiance lumineuse et des matériaux de bonne facture. Les rangements ne manquent pas. Le volume de coffre oscille de 265 à 980 litres, ce qui reste dans la bonne moyenne du segment.

Lire aussi | 4è Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière : l’édition la plus productive selon Jean Todt

Mécaniquement, le système SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) propre à Suzuki utilise un moteur essence 1,2 litre couplé à un petit moteur électrique qui aide lors des accélérations et récupère l’énergie lors des décélérations. De quoi améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions, tout en offrant une conduite dynamique et fluide. Développant 82 chevaux pour un couple maximal de 108 Nm, cet attelage mécanique distille d’excellentes reprises à cette Swift, même à bas régime. Sans compter que son gabarit et son poids plume lui conférent aussi une conduite souple très agréable au quotidien, dixit le constructeur. Ce dernier souligne au passage que la consommation moyenne est de seulement 4,7 litres au 100 kilomètres. De même que le 0 à 100 km/h est abattu en en 11,9 secondes, la vitesse maximale étant de 170 km/h.

Lire aussi | Automotive Meetings 2025 : l’AMICA dévoile ses ambitions

Côté équipements de confort et de sécurité, cette Swift ne lésine pas sur les moyens. Outre les capteurs et la caméra de recul, les systèmes d’assistance à la conduite (ADAS) contribuent à la sécurité de l’engin, dont le maintien en côte, l’ABS, le répartiteur de freinage (EBD), le freinage assisté avec reconnaissance des piétons et bicyclettes (DSB II), l’ESP, le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), la veille du conducteur (DMS), la prévention de sortie de voie (LDP) avec alerte et aide au maintien dans la voie (LKA), entre autres. CFAO Mobility Maroc, l’importateur de la marque, vient fraîchement d’ouvrir le carnet des pré-commandes. Comptez 189 000 DH (avec TVA) pour repartir au volant de la nouvelle Suzuki Swift, le tout assorti d’une de garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres.