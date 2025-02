4è Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière : l’édition la plus productive selon Jean Todt

L’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la sécurité routière, Jean Todt, a salué la 4ᵉ Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, organisée à Marrakech, en la qualifiant de plus productive en termes de décisions et d’engagements.



L’adoption de la Déclaration de Marrakech est une «journée historique» d’autant plus que cette édition est la plus productive en termes de décisions et d’engagements, a souligné M. Todt dans des déclarations à la presse. Le responsable onusien a qualifié l’événement de «formidable édition» placée sous le haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, soulignant l’hospitalité légendaire du Maroc et l’engagement du gouvernement.



«Il y a tant de vies perdues sur les routes, une réalité qui nous afflige, mais cela peut être changé grâce à l’engagement de tous les pays du monde», a-t-il souligné, en mettant en avant les engagements contenus dans la déclaration de Marrakech. De plus, il a salué l’engagement des gouvernements présents à cet événement mondial à veiller à ce que chaque deux-roues vendu soit accompagné de deux casques conformes aux normes des Nations unies, estimant qu’il s’agit d’une décision historique qui marquera l’histoire de la sécurité routière.

Faut-il souligner que la Déclaration de Marrakech adoptée à l’issue de cet évènement international a consacré l’engagement collectif à faire de la sécurité routière une priorité mondiale. Un document qui souligne que les solutions à mettre en œuvre doivent reposer sur une volonté politique ferme, des investissements renforcés, des partenariats collaboratifs et une implication active de toutes les parties prenantes.