L’hécatombe routière s’aggrave, les motos pointées du doigt

Selon les statistiques provisoires des accidents de la circulation au Maroc, 2.922 décès sont enregistrés entre janvier et août 2025, en hausse de 23,81% en glissement annuel, avec une augmentation de près de 45,6 % en milieu urbain (50 % engageant des motos) et de 12,95% ailleurs.

C’est ce que révèle le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, lors de la réunion du Comité permanent de la sécurité routière (CPSR) tenue, mercredi à Rabat, pour discuter du bilan du programme d’urgence de la sécurité routière pour la période estivale et mesures à même d’endiguer ce fléau.

Le ministre déplore la hausse notable et continue des indicateurs d’insécurité routière. « La problématique des accidents de la route, en particulier ceux impliquant les cyclomoteurs, requiert des mesures pratiques et concrètes couvrant les différentes étapes liées à l’importation, à la commercialisation et à la distribution de ces engins », concède M. Kayouh, cité par l’agence MAP.

Les données officielles font état d’une forte hausse des importations de cyclomoteurs, notamment de Chine, passées de 121.674 unités en 2022 à 336.970 en 2024, dont 90% déclarées comme d’une cylindrée inférieure à 50 cm3.

Après le tollé suscité par l’utilisation du speedometer (appareil de mesure de la vitesse maximale des motos), M. Kayouh souligne la nécessité de revoir ces mesures en vue de garantir leur adaptation à la réalité du terrain, sans compromettre la sécurité routière.

De son côté, le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaajoul, appelle à approfondir les discussions et les consultations pour déterminer les amendements législatifs, réglementaires et techniques à même de répondre à la problématique des motos.

A cet effet, les membres du comité suggèrent l’allègement des sanctions à l’encontre des propriétaires de motos en infraction en cas de modification des caractéristiques techniques des véhicules et la révision des procédures de contrôle des importations en coordination avec les services compétents.

Ils proposent aussi la création d’une cellule spéciale d’homologation aux points de passage chargée de contrôler la conformité des cyclomoteurs, telles que « Green pass », en vue de faciliter les importations pour les entreprises respectant les normes d’homologation et de suspendre la procédure de contrôle de cylindrée à l’aide de speedometer.