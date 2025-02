Vivo Energy Maroc et NARSA renouvellent leur partenariat pour la sécurité routière

Vivo Energy Maroc et l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) ont renouvelé leur partenariat pour la période 2025-2027, consolidant ainsi 16 années de collaboration en faveur de la sécurité routière au Maroc.

L’annonce a été faite en marge de la quatrième Conférence Ministérielle Mondiale sur la sécurité routière, un événement d’envergure internationale organisé pour la première fois en Afrique, auquel Vivo Energy Maroc apporte son soutien.

La nouvelle convention vise à renforcer les actions de sensibilisation à la sécurité routière à travers des programmes innovants. Elle s’appuie notamment sur le succès de la plateforme #CODEWAHED, lancée en 2019, qui sera présentée en compétition au Festival Mondial du Film sur la Sécurité Routière. D’autres initiatives et formations viendront compléter ce dispositif pour répondre aux enjeux spécifiques de la circulation au Maroc.

« Le renouvellement de ce partenariat historique avec la NARSA, à l’occasion de cet événement mondial inédit au Maroc, témoigne de notre engagement durable pour la sécurité routière. Il traduit également notre volonté commune depuis 16 ans de porter toujours plus haut les standards de la prévention routière au Maroc », a déclaré Matthias de Larminat, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

De son côté, Benacer Boulaajoul, Directeur de la NARSA, a souligné l’importance de cette collaboration : « Cette convention s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat de la NARSA avec les différents acteurs économiques, qui jouent un rôle clé dans la promotion de la sécurité routière. »

En plus de son engagement pour la sécurité routière, Vivo Energy Maroc continue de développer ses initiatives en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), axées sur trois domaines principaux : la prévention routière, l’éducation et les énergies renouvelables. L’entreprise réaffirme ainsi sa volonté de contribuer à un développement durable et inclusif au service des communautés marocaines.