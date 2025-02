Infobip confirmé leader mondial du CPaaS par IDC MarketScape

Infobip a été désigné pour la troisième fois consécutive comme leader du marché CPaaS (Communications Platform as a Service) dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Communications Platform as a Service 2025.

Selon le rapport, « Infobip s’impose comme un acteur clé du CPaaS grâce à son envergure internationale et à des capacités technologiques robustes, portées par un large portefeuille de services à destination des entreprises et une offre de qualité opérateur ».

Courtney Munroe, vice-président de la recherche en télécommunications mondiales chez IDC, a souligné la capacité d’Infobip à s’adapter rapidement aux évolutions du marché : « Infobip se distingue par une structure organisationnelle agile et une forte culture d’innovation, lui permettant de répondre efficacement aux besoins des entreprises. Cette dynamique alimente son expansion mondiale et le développement de nouvelles solutions. »

Silvio Kutić, PDG d’Infobip, a mis en avant les récents investissements stratégiques de l’entreprise, notamment dans l’intelligence artificielle et la messagerie enrichie. «Au cours de l’année écoulée, nous avons renforcé notre engagement en matière d’innovation, avec des solutions comme notre AI Hub et le RCS Business Messaging. Ces avancées permettent aux entreprises d’améliorer leurs interactions avec leurs clients et d’optimiser leur fidélisation. Être reconnu une fois de plus comme leader par IDC MarketScape témoigne de notre engagement à offrir des expériences conversationnelles de premier plan.»