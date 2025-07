La NARSA présente son programme d’action estival d’urgence pour 2025

Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaajoul, a présenté, lundi 7 juillet à Rabat, les grandes lignes du programme d’urgence de la sécurité routière pour la période estivale 2025.

S’exprimant lors d’un point de presse, M. Boulaajoul a indiqué que ce programme repose principalement sur le renforcement du contrôle de terrain grâce à l’utilisation combinée de radars portables, fixes et autonomes, la constatation des infractions et le contrôle des véhicules de transport public tant dans les gares de départ que dans les destinations touristiques, outre les interventions rapides sur les tronçons classés dangereux ou très dangereux.

Le même programme prévoit une série de campagnes de sensibilisation directe dans les ports, les gares routières, les espaces publics et les marchés, en plus de la création d’un comité de veille estivale chargé du suivi opérationnel sur le terrain et de la mise à jour de la cartographie des « points noirs » sur la base des données relatives aux accidents, a-t-il expliqué.

Le responsable a, par ailleurs, annoncé le lancement de caravanes itinérantes baptisées « Villages de la sécurité routière » qui sillonneront huit grandes villes durant les mois de juillet et d’août 2025, notant que ces caravanes proposeront des espaces pédagogiques destinés aux enfants et aux jeunes, des démonstrations en direct, des simulations d’accidents ainsi que des ateliers interactifs.

S’agissant de l’aspect réglementaire, le programme comporte plusieurs mesures coercitives et techniques, notamment la suspension du transfert de propriété des véhicules en cas de non-paiement des amendes relatives aux infractions graves et l’instauration d’un contrôle technique spécifique pour les motocycles de plus de 50 cc, a précisé M. Boulaajoul.

Il s’agit également, a-t-il ajouté, du déploiement accru de caméras intelligentes en milieu urbain pour la constatation automatique des infractions et de l’application rigoureuse de la circulaire émanant de la Présidence du ministère public en vue du renforcement de la répression de certains types d’infractions.

Le responsable a indiqué que ce programme s’inscrit dans une vision intégrée fondée sur la prévention, la veille, la répression et la sensibilisation, avec pour objectifs de réduire le nombre des morts et des blessés durant la période estivale et d’ancrer un comportement routier responsable chez les usagers.

Il prévoit également la mise en place de mécanismes d’évaluation de l’impact sur le terrain afin d’alimenter le processus décisionnel par des données constamment actualisées, a-t-il relevé.

D’autre part, le DG de la NARSA a rappelé les indicateurs définitifs des accidents de la circulation pour l’année 2024 et les statistiques provisoires pour les cinq premiers mois de 2025, notant que le nombre de décès dus aux accidents de la circulation s’est élevé à 4.024 en 2024, en augmentation de 5,37% par rapport à 2023, tandis que le nombre de blessés graves a atteint 10.102 (+10,8%).

Le nombre d’accidents corporels en 2024 a atteint, quant à lui, un total de 143.375, soit une augmentation de 16,22%, a-t-il dit.

Concernant la période de janvier à mai 2025, M. Boulaajoul a fait état d’une augmentation significative des indicateurs de gravité avec 1.624 décès (+20,9%) et 4.095 personnes grièvement blessées (+21,3 %).

Et d’ajouter que les données de terrain montrent clairement que les piétons et les motocyclistes restent les catégories les plus vulnérables, les piétons représentant 26,54 % du total des décès enregistrés et les cyclistes 43,19 %.