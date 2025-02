Bugshan nomme Myriem El Boukhari à la tête de sa nouvelle Direction de Transformation Digitale et d’Innovation

Bugshan Automotive Group (BAG Holding) a annoncé la nomination de Mme Myriem El Boukhari à la tête de sa nouvelle Direction de Transformation Digitale et d’Innovation (DTDI).

La nouvelle direction dirigée par Mme El Boukhari aura pour mission de rationaliser les opérations, d’améliorer l’expérience client et d’intégrer les technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle et la gestion des données.

Lire aussi | Bugshan lance la construction d’un méga-complexe hôtelier à Casablanca

« La transformation digitale n’est pas seulement une question de technologie, c’est une révolution culturelle qui touche tous les aspects de l’entreprise. Notre mission est de créer des synergies entre les filiales, de valoriser les données pour une prise de décision optimale, et d’offrir à nos clients une expérience fluidifiée et personnalisée », a déclaré Mme El Boukhari.

Lire aussi | Mobilité. Bugshan Maroc lance une nouvelle filiale

Sous sa direction, la DTDI travaillera à moderniser les processus internes, à optimiser l’expérience client via des plateformes digitales intuitives et à favoriser l’innovation ouverte en collaborant avec des startups, des universités et des partenaires stratégiques. Le groupe vise également une transition durable grâce à la dématérialisation des processus et au développement de solutions de mobilité respectueuses de l’environnement.