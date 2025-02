EOLANE Maroc prend son envol

Un an après avoir investi plus de 20 millions de dirhams dans l’extension des capacités de production de sa filiale marocaine, le groupe français Eolane en récolte les fruits au titre d’un bon millésime pour ses activités dans notre pays.

Le groupe spécialisé en sous-traitance électronique et aéronautique s’apprête à dépasser, pour la première fois depuis qu’il y a planté son étendard en 2003, la barre de 200 millions de dirhams en chiffre d’affaires de ses activités au Maroc.

Lire aussi | TGCC acquiert une participation majoritaire dans STAM

Une telle montée en puissance s’accompagne également d’une envolée des recrutements pour ses deux sites de production, à Témara et à Berrechid, dont les effectifs cumulés avoisinent désormais les 400 salariés, soit plus de 15% des effectifs mondiaux du groupe Eolane qui compte, outre le Maroc, des unités de production en France (qui concentre encore la moitié de son dispositif industriel), Allemagne, Estonie, et Chine.

Il faut dire que la filiale marocaine, la seule en Afrique, a développé un savoir-faire reconnu dans la fabrication et l’assemblage des cartes électroniques à partir de composants traversants ou CMS en petites, moyennes et grandes séries pour le compte d’une cinquantaine de clients essentiellement en Europe. Les deux sites marocains qui totalisent une superficie couverte de 10.500 m² et disposent d’une kyrielle de certifications (ISO 9001, ISO 9100 pour le secteur de la défense), ISO TS 22163 pour les applications ferroviaires, ISO 27001 pour la sécurité de l’information, ISO 14001…).

Lire aussi | AXA Assurance Maroc va céder 80 % de ses parts à une filiale de Stellantis

Rappelons, que le groupe Eolane a été fondé en 1975 à Combrée (entre Nantes et Angers) avec la création de Selco. Aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires consolidé de 326 millions d’euros (près de 3,5 milliards de dirhams), cet acteur détenu par la holding Financière de l’Ombrée, est le leader français, dans les services et solutions électroniques professionnelles.