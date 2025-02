Sécurité routière: Omar Hilale met en valeur la crédibilité du Maroc à l’international [Vidéo]

La tenue à Marrakech de la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière est tant révélatrice de l’engagement et de la crédibilité du Maroc à l’international, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé le représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU, Omar Hilale.

Dans une interview à la MAP en marge de cette conférence, M. Hilale a souligné que cet événement majeur, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi, témoigne de la confiance placée dans le Maroc au niveau multilatéral et surtout de son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud en tant que « politique intégrée qui a attiré l’attention de la communauté internationale ».

« Le Maroc est le premier pays africain et arabe à accueillir ce conclave d’envergure, un signal de soutien à l’Afrique d’autant plus que pratiquement 25% des accidents au niveau mondial surviennent dans le Continent », a précisé l’ambassadeur.

Pour M. Hilale, le Royaume se démarque par sa capacité d’enclencher une mobilisation internationale en faveur de la sécurité routière, particulièrement en Afrique, un continent « confronté à ce fléau qui affecte grandement le développement et la prospérité ».

Il a, d’autre part, mis en avant les efforts déployés de concert par toutes les parties prenantes conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi, en faveur de la promotion de la sécurité routière, relevant qu’il s’agit d’un domaine où doivent converger les efforts collectifs des acteurs concernés.

Sur ce registre, M. Hilale a cité l’initiative visant à intégrer la dimension de la sécurité routière dans la budgétisation ainsi que l’effort de sensibilisation des citoyens pour « s’approprier leur propre sécurité ».

Les ministres africains, a-t-il relevé, souhaitent tirer profit de l’expérience cumulée par l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) et ce, en droite ligne des finalités de la coopération Sud-Sud. « C’est une coopération solidaire où le Maroc met ses réussites et ses expériences à la disposition de tous les pays amis et frères », a-t-il ajouté, mettant en avant l’importance du lancement à Marrakech du Prix international Mohammed VI pour la sécurité routière.

Les délégations participant à la Conférence de Marrakech ont favorablement accueilli ce geste Royal, en ce sens qu’il permettra d’encourager de nombreux pays du Sud à adopter des stratégies tournées vers la sécurité routière, a-t-il dit.

Cette initiative, a poursuivi le diplomate, est une reconnaissance des efforts déployés par le gouvernement, conformément aux Hautes Directives Royales, en faveur de la promotion de la sécurité routière comme l’une des priorités du développement.

De l’avis de M. Hilale, la sécurité routière représente désormais un nouveau jalon dans la stratégie de coopération Sud-Sud initiée sous la conduite éclairée du Souverain, particulièrement en faveur des pays africains. Il n’a pas manqué, par ailleurs, de mettre l’accent sur l’énorme potentiel de la digitalisation, de l’intelligence artificielle et du partage des bonnes pratiques dans la prévention et la lutte contre les risques routiers.

Évoquant l’agenda de la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, il a affirmé que la Déclaration de Marrakech n’est pas une fin en soi, mais une étape vers une plus grande mobilisation internationale en faveur de la sécurité routière, comme l’un des Objectifs de développement durable.

C’est dans cet esprit, a-t-il noté, que le Maroc a pris l’engagement de convoquer une réunion en 2026 pour mesurer à quel point la communauté internationale avance vers l’appropriation de la Déclaration de Marrakech.

Cette mobilisation devrait ouvrir la voie à l’adoption d’une résolution onusienne en vue de donner corps aux objectifs de cette Déclaration, a-t-il conclu.