TGCC acquiert une participation majoritaire dans STAM

Travaux Généraux de Construction de Casablanca (TGCC) a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition de 60 % du capital de la Société de Travaux Agricoles Marocains (STAM), jusqu’ici détenue par ses actionnaires historiques.

Cette opération s’accompagnera d’une augmentation de capital destinée à permettre à STAM de porter sa participation dans VIAS SA à 80 %.

À l’issue de cette transaction, soumise à l’autorisation du Conseil de la Concurrence et à d’autres conditions suspensives usuelles, STAM et VIAS formeront un ensemble consolidé, désigné sous le nom de Groupe STAM. La finalisation de l’opération est prévue pour le deuxième trimestre 2025.

L’acquisition repose sur une valorisation du Groupe STAM à 4,3 milliards de dirhams. TGCC a d’ores et déjà sécurisé le financement nécessaire à cette transaction. Monsieur Louis Raymond Baudrand, actionnaire de référence, conservera ses parts et continuera d’assurer la fonction de Président Directeur Général du Groupe STAM.

Cette opération stratégique s’inscrit dans la volonté de diversification de TGCC et vise à renforcer son développement sur les marchés étrangers. En combinant son expertise dans la construction de bâtiments avec le savoir-faire du Groupe STAM en matière de travaux publics, d’infrastructures de transport et d’aménagements urbains, le groupe élargi entend proposer une offre industrielle plus complète et compétitive.