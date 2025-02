Sécurité routière : TotalEnergies Marketing Maroc renforce son engagement

TotalEnergies Marketing Maroc a organisé récemment une cérémonie de clôture du projet «1casque1vie» (Helmet4Life), une initiative phare de son programme de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), en partenariat avec le réseau TEMM.

L’événement, qui s’est tenu à la station Djebilet de Marrakech, a réuni partenaires, bénéficiaires et experts de la sécurité routière. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale portée par le programme TotalEnergies Foundation et la «Global Safe & Affordable Helmet Campaign», initiée par Jean Todt, envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Sécurité routière. «À travers le projet 1casque1vie, nous réaffirmons notre engagement envers la sécurité routière et le bien-être de notre communauté. Cet effort collectif démontre notre vision d’un Maroc où chaque conducteur est mieux protégé et conscient des enjeux de sécurité», a déclaré Abdesslam Rhnimi, Directeur général de TotalEnergies Marketing Maroc.

Lancé initialement en mai 2023 lors de la Semaine internationale de la Sécurité Routière des Nations Unies, le programme «1casque1vie» vise à fournir 100 000 casques de moto dans 40 pays répartis sur trois continents (Afrique, Asie et Amériques). TotalEnergies Marketing Maroc a contribué activement à cet effort mondial en distribuant 1 998 casques homologués (ECE 22:05 et BIS 4151:2015), sensibilisant ainsi les motocyclistes marocains à l’importance du port du casque et au respect des règles de sécurité.

Lors de cet événement, la station Djebilet s’est transformée en un espace d’échanges et de sensibilisation. L’événement a accueilli environ 80 invités, parmi lesquels des représentants de la presse, des partenaires institutionnels et le top management de TotalEnergies Marketing Maroc. Une session de sensibilisation dédiée a permis à 50 motocyclistes bénéficiaires de recevoir des casques homologués, tout en apprenant les bonnes pratiques de sécurité routière.

TotalEnergies Marketing Maroc a mis en place un dispositif de distribution national à travers ses stations-service et des partenariats stratégiques avec des associations locales, membres de la Fédération Nationale de la Sécurité Routière. Ainsi, 500 casques ont été distribués directement dans des stations de Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Mohammedia, Fès, Tanger et Nador. En parallèle, 1 500 casques ont été distribués hors réseau, en collaboration avec des associations telles que l’Association Marocaine contre les Accidents de la Route à Rabat et «l’Association Assalama Attoroqia» à Agadir.

Ces partenaires ont joué un rôle clé en identifiant les motocyclistes vulnérables et en assurant leur sensibilisation avant la remise des casques. Ce projet contribue directement à l’amélioration de la sécurité des usagers de la route, en mettant un accent particulier sur les populations vulnérables, et s’inscrit pleinement dans la démarche RSE de TotalEnergies Marketing Maroc.