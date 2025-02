Sécurité Routière : Renault met gratuitement à disposition son «Fireman Access»

Donner librement accès aux brevets du «Fireman Access», c’est ce que vient de faire Renault Group à l’ensemble de l’industrie automobile. Via une plateforme collaborative accessible librement, tout constructeur automobile, ou équipementier, qui le souhaiterait peut ainsi obtenir gratuitement la licence sur cette innovation. En contrepartie, et selon un principe collaboratif, le licencié s’engage à ce que les améliorations qu’il pourrait apporter au dispositif bénéficient à l’ensemble de la communauté. Explications.

Qu’est-ce que le «Fireman Access» ? Il s’agit d’une innovation développée par Renault en collaboration avec les sapeurs-pompiers pour faciliter leur intervention en cas d’incendie impliquant les batteries des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Concrètement, ce système permet de «noyer» la batterie en quelques minutes en utilisant un jet d’eau à haute pression, réduisant ainsi le risque d’incendie tout en gagnant un temps précieux lors des interventions.

Comment cela fonctionne-t-il ? Techniquement, un disque adhésif scelle une ouverture sur le carter de la batterie de traction, assurant l’étanchéité en utilisation normale. En cas d’incendie, ce disque cède sous le jet de la lance, permettant de noyer les cellules et d’arrêter l’emballement thermique en quelques minutes, comparé à plusieurs heures et dix fois plus d’eau sans ce dispositif. En clair, ce «Fireman Access» permet donc un retour plus rapide à une disponibilité opérationnelle pour les sapeurs-pompiers.

Faut-il souligner qu’il fait l’objet de 7 brevets déposés et équipe aujourd’hui l’ensemble des véhicules électriques et hybrides rechargeables commercialisés par Renault, Dacia, Alpine et Mobilize dans le monde. Toujours est-il que cette initiative est une première concrétisation de l’engagement de Renault Group aux côtés de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todt, afin de mener des actions conjointes pour sensibiliser à la sécurité routière dans le monde et déployer des innovations technologiques pour sauver des vies sur les routes.

«Aujourd’hui, je suis très heureux que nous fassions profiter cette innovation au plus grand nombre, parce que sur un sujet comme celui-là on doit lever toutes les barrières. C’est aussi l’esprit de notre engagement aux côtés des Nations Unies, pour rendre la mobilité plus sûre, partout dans le monde» a souligné Luca de Meo, CEO Renault Group.

D’ailleurs dans le cadre de ce partenariat, Renault Group est présent à la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui se tient à Marrakech du 18 au 20 février 2025. Cet événement est l’opportunité de faire connaître l’engagement historique de la marque en faveur de la sécurité routière. Il faut dire que depuis plus de 50 ans, Renault adopte une approche 360° de la sécurité routière (prévenir, corriger, protéger, secourir), utilisant une base de données unique, l’expertise d’équipes dédiées et des collaborations pour une mobilité plus sûre grâce à la technologie.

Par ailleurs, le «human first program» de Renault, lancé en 2023, va au-delà de la conception de voitures sûres en incluant des systèmes avancés de prévention d’accidents, des aides à la conduite et des équipements de sécurité passive et post crash. Ce programme utilise des technologies embarquées comme le «safety score» et le «safety coach», en collaboration avec ingénieurs, experts en sécurité, chefs de produit et services de secours, pour réduire le nombre d’accidents grâce aux dernières innovations technologiques, y compris l’intelligence artificielle. Sans compter que sur un plan national, l’événement permet à Renault Group Maroc de rappeler les nombreuses actions menées par sa Fondation en matière de sensibilisation des élèves à la sécurité routière dans des écoles du pays avec son programme de sensibilisation en milieu scolaire «TKAYES SCHOOL».