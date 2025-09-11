La startup Jobzyn accueille Jaango Capital dans son tour de table

La startup marocaine Jobzyn, qui développe une plateforme de recrutement, annonce accueillir dans son tour de table Janngo Capital, un fonds panafricain basé à Abidjan, dont le montant de l’investissement n’a pas été communiqué.

Jobzyn propose une solution combinant transparence, automatisation et intelligence artificielle afin d’offrir une expérience de recrutement nouvelle génération, à la fois pour les talents et pour les entreprises. Elle permet aux candidats d’accéder à des informations essentielles pour mieux choisir leur futur employeur : témoignages vidéo de collaborateurs, vision stratégique du management, photos des bureaux, informations salariales.

En rendant visibles ces éléments clés, Jobzyn facilite une meilleure adéquation entre les attentes des talents et les environnements de travail proposés, répondant ainsi aux besoins des nouvelles générations. Cet investissement reflète l’engagement de Janngo Capital envers des entreprises qui rendent le travail plus accessible, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Lire aussi | Startups/levées de fonds: le Maroc dans le top 5 de la région MENA pour juillet

« Grâce à l’appui de Janngo Capital, nous accélérons notre mission de rendre le marché du travail plus accessible, plus équitable et plus efficace, à l’échelle de tout un continent », déclare Simo Zizi, CEO et Co-fondateur de Jobzyn, cité dans un communiqué.

Jobzyn « répond à un enjeu crucial d’insertion des femmes, qui ne représentent encore que 20 % de la population active formelle. L’entrepreneuriat est l’un des moteurs les plus puissants pour créer des opportunités économiques décentes à grande échelle », considère Fatoumata Bâ, fondatrice et directrice exécutive de Janngo Capital.

La plateforme a déjà séduit de grands noms internationaux tels que Deloitte, Glovo ou PWC, ainsi que des acteurs majeurs locaux comme Maroc Telecom, Intelcia, Inwi ou encore TGCC. Pour fluidifier le travail des recruteurs, souvent submergés par un volume élevé de candidatures peu qualifiées, Jobzyn, lauréate en 2024 du prix Star Venture décerné par la BERD, a lancé une suite de solutions d’intelligence artificielle permettant de diriger les candidats vers les bonnes offres d’emploi, d’identifier automatiquement les profils les plus pertinents et d’évaluer de manière précise les soft skills avant même l’entretien d’embauche.

Lire aussi | Ora Technologie, la startup qui a la confiance des investisseurs marocains !

Jobzyn déploie également une solution Career Center digital en marque blanche pour les établissements d’enseignement supérieur, qui permet de regrouper l’ensemble des offres partenaires sur une seule plateforme dédiée aux étudiants, tout en suivant des indicateurs d’insertion tels que le taux d’emploi et le niveau de salaire à la sortie.