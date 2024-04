Le cabinet de conseil Onepoint s’installe à Casablanca Finance City

Casablanca Finance City (CFC) attire de plus en plus les prestigieuses sociétés internationales de consulting. Après McKinsey, PwC, Deloitte, BCG, Roland Berger Strategy ou encore Finactu, c’est le tour de Onepoint d’élire domicile dans la place financière. Le cabinet de conseil, spécialisé de la transformation numérique des entreprises et organisations, vient d’y implanter sa filiale marocaine pour se développer en Afrique.

De plus en plus actif au Maroc et sur le continent, Onepoint a fini par installer une filiale à Casablanca, sa première implantation sur le continent, en obtenant le statut Casablanca Finance City (CFC), premier centre financier africain (54e dans le monde), selon le classement des meilleurs centres financiers internationaux (Global financial centres index, GFCI).

Le statut CFC permettra à Onepoint de bénéficier de son rayonnement continental, de sa communauté très active et d’avantages spécifiques afin de se projeter sur le continent depuis Casablanca. « Notre implantation à Casablanca où nous ambitionnons de devenir un des leaders dans notre domaine, est une évidence. Le Maroc est un modèle d’émergence. Onepoint y dispose déjà d’un portefeuille de clients locaux. A cela s’ajoute le fait que le Maroc offre un capital humain très attractif et très compétent. Cette filiale va nous aider également à accélérer notre développement en Afrique où nous intervenons déjà dans une dizaine de pays », explique Thierry Lacroix, Directeur Afrique de Onepoint, qui pilote ainsi la stratégie de développement des activités du cabinet sur le continent.

Lire aussi | Le vieux rêve des pôles financiers nationaux se réalise

Si Onepoint prévoit dans le cadre de son déploiement sur le continent de mettre à contribution ses 3500 consultants et plus de 100 partners, il recrute actuellement un managing partner au Maroc pour piloter sa filiale marocaine. « Notre équipe au Maroc sera composée d’une quinzaine de consultants locaux d’ici la fin de l’année, auxquels s’ajouteront les compétences du groupe », souligne Thierry Lacroix, convaincu que cette étape stratégique contribuera à l’intensification du développement du groupe de consulting sur le continent.

A noter que CFC se positionne comme un hub économique et financier régional et une porte d’entrée privilégiée vers les pays d’Afrique et en particulier la région d’Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale, promettant aux institutions financières, aux multinationales et aux prestataires de services financiers « un accès facilité aux marchés africains ».

Des centaines d’institutions financières et multinationales ainsi des cabinets de consulting de première importance, dont McKinsey, Pwc, Deloitte, BCG, Roland Berger Strategy ou encore Finactu, ont déjà installé leurs unités dédiées à l’Afrique à Casablanca Finance City dans l’intention de s’appuyer sur la place financière marocaine pour accélérer le développement de leurs activités sur le continent.

Lire aussi | Quartiers prisés, prix des studios, taille des appartements… tout ce que vous devez savoir sur l’immobilier à Casablanca

De la concurrence en perspective pour le cabinet spécialisé dans la transformation numérique, qui cible notamment les banques, sociétés financières et les assureurs. « Notre ambition est de devenir l’architecte des grandes transformations des entreprises privées et des acteurs publics du continent », confie le Directeur Afrique de Onepoint où le cabinet français a déjà conduit plusieurs grands projets de transformation.

Rappelons que le groupe Onepoint fédère les compétences de 3500 consultants au service de clients dans le monde et a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires d’un demi-milliard de dollars. Fondé en 2002 par David Layani, actuel président, le groupe de consulting, basé à Paris, à proximité du Trocadéro, est présent dans 8 pays (Pays-Bas, Belgique, France, Australie, Canada, États-Unis et Maroc) à travers 16 implantations.