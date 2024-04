L’armateur turc Arkas enrichit la flotte marocaine d’un nouveau porte-conteneurs

Arkas Maroc, filiale du turc Arkas Shipping, renforce ses activités dans le Royaume. Le groupe maritime vient d’enrichir la marine marchande du Maroc d’un nouveau porte-conteneurs. Baptisé le « DENIS A », ce navire, d’une capacité de 1 440 EVP, est de type feeder : il permet l’éclatement vers le port de Casablanca des cargaisons collectées à Tanger Med et inversement. Les détails.

L’armateur turc Arkas poursuit ses investissements dans le feedering au Maroc. Après avoir mis en flotte en 2017, le navire Philippe A, de type containership, d’un tonnage de 8.633 tonneaux et battant pavillon marocain, sa filiale locale, Arkas Maroc vient de récidiver en enrichissant encore la flotte maritime marocaine d’un nouveau porte-conteneurs, le « DENIS A » ayant une capacité de 1 440 EVP.

Avec ce nouveau navire, le groupe maritime turc renforce ses activités sur les lignes de «feedering» entre Tanger et Casablanca. Pour rappel, le feedering consiste en une activité de transbordement entre les grands navires de ligne qui font escale dans un nombre limité de grands ports, et les plus petits navires (feeders) qui acheminent les marchandises vers des ports de plus petite taille. Des ports que les armateurs ne desservent pas en ligne directe.

Arkas a commencé ses opérations au Maroc en 2008 avec Global Container Agency. Deux ans plus tard, elle crée sa filiale marocaine, Arkas Maroc. Cette dernière confiera la gestion de ses navires à l’armement « Maroc Feedering » spécialement créé à cet effet en 2017. Il faut dire que depuis quelques années, les compagnies maritimes turques, profitant de la position stratégique et des capacités de transbordement qu’offrent des plateformes comme Tanger Med, se positionnent au Maroc. C’est ainsi que d’autres armateurs turcs comme Akkon shipping et Medkon lines, ont rejoint Arkas.

Quoi qu’il en soit, avec ce nouveau navire d’Arkas Maroc, la flotte de commerce nationale compte désormais 18 unités, dont sept porte-conteneurs. Actuellement, la flotte jauge 135 291 tonneaux et sa composition est la suivante : cinq caboteurs pétroliers Tingis (2010), Balea (2015), Cedar (2021), Argan (2022), Challah(2022) ; six navires à passagers Le Rif/Morocco Sun (2002), Bissat/Detroit Jet (2010), Boraq (2010), Tanger Express (2011), Morocco Star (2016), Med Star (2017) ; et les sept porte‑conteneurs Ciolo Di Rabat (2012), Philippe A / Casablanca A (2017), Cma Cgm Tanger (2018), X-Press Souss (2019), Cma Cgm Dakhla (2023), Cma Cgm Nador (2023), Denis A (2024).