OCP poursuit sa dynamique de croissance au premier semestre 2024

Le Groupe OCP a dévoilé des résultats financiers remarquables pour le premier semestre 2024. Ces performances, qui marquent une nette progression par rapport à l’année précédente, illustrent la solidité de l’entreprise et sa capacité à s’adapter à un environnement commercial volatil.

Le chiffre d’affaires de l’Office chérifien des phosphates (OCP) a atteint 43,2 milliards de dirhams au 30 juin 2024, une augmentation significative comparée aux 37,6 milliards de dirhams enregistrés à la même période en 2023. Cette progression est principalement due à une hausse des volumes d’exportation, qui a compensé la baisse des prix de vente sur ses trois segments clés : roche, engrais et acide phosphorique.

En effet, malgré des prix fluctuants sur le marché des engrais, le groupe a pu profiter de la robustesse de la demande mondiale. Des régions comme l’Europe et l’Afrique ont affiché une demande solide, permettant à OCP de maintenir un rythme soutenu dans ses exportations.

Une marge d’EBITDA impressionnante

OCP a également enregistré une forte amélioration de son Ebitda, qui s’élève à 16,3 milliards de dirhams contre 7,7 milliards de dirhams au premier semestre 2023, une performance qui s’accompagne d’une marge d’Ebitda en hausse, passant de 20% en 2023 à 38% en 2024. Ce chiffre reflète l’efficacité opérationnelle du groupe ainsi que son positionnement stratégique en tant que leader à faible coût dans l’industrie des phosphates.

L’augmentation de cette marge est le résultat des efforts continus d’OCP pour optimiser ses processus et réduire ses coûts, tout en répondant aux besoins croissants de ses clients en produits spécialisés comme le TSP (triple superphosphate).

Le Groupe OCP a consacré un montant important à l’investissement au cours de ce semestre, avec des dépenses s’élevant à 19,8 milliards de dirhams. Ces fonds sont destinés à soutenir sa stratégie de développement durable, notamment en augmentant ses capacités de production tout en s’alignant sur ses ambitions en matière de durabilité.

Le programme d’investissement d’OCP ne se limite pas à l’expansion de ses capacités de production. Le groupe continue de jouer un rôle actif dans la lutte contre le changement climatique à travers des projets majeurs en énergie renouvelable, en gestion de l’eau, ainsi qu’en développement de technologies pour l’ammoniac et l’hydrogène verts.

Conditions de marché favorables

Les performances d’OCP en 2024 sont également influencées par des conditions de marché favorables. Le premier semestre a été marqué par une offre limitée sur le marché des engrais, notamment en raison de la baisse des exportations chinoises, ce qui a maintenu les prix relativement stables jusqu’à fin mai. Cette situation a permis au groupe d’enregistrer une bonne dynamique dans ses ventes à l’exportation, notamment vers des régions comme l’Europe et l’Afrique.

Si certains marchés, comme le Brésil et l’Inde, ont adopté une approche plus prudente, OCP a su capitaliser sur sa flexibilité commerciale pour répondre rapidement à la demande croissante dans d’autres régions.

Des levées de fonds ambitieuses

En mai 2024, OCP a réalisé une levée de fonds historique sur les marchés obligataires internationaux, avec un montant total de 2 milliards de dollars. Cette émission, la plus importante jamais réalisée par le groupe, a été sursouscrite plus de 3,1 fois, démontrant la confiance des investisseurs internationaux dans la vision à long terme d’OCP.

Les fonds levés seront en grande partie dédiés au Programme d’investissement vert d’OCP, visant à augmenter les capacités de production tout en respectant des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et de gestion durable des ressources. Le groupe prévoit notamment d’atteindre 100% d’eau non conventionnelle pour ses opérations industrielles dès 2024 et de fonctionner à 100% d’énergie propre d’ici 2027.

Perspectives d’avenir

Avec des investissements stratégiques en pleine expansion et un engagement clair envers la durabilité, OCP se positionne pour maintenir sa place de leader mondial. Le Groupe prévoit une augmentation continue de ses capacités de production, notamment grâce à son Programme stratégique Mzinda Meskala, qui vise à développer des sites majeurs à Safi et Essaouira.

Ces actions, combinées à un solide bilan financier et une gestion opérationnelle efficace, permettent à OCP d’aborder les prochains trimestres avec optimisme, malgré les incertitudes qui continuent de peser sur les marchés mondiaux des matières premières.