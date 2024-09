Paiement électronique: BANK OF AFRICA lance Apple Pay

BANK OF AFRICA a annoncé aujourd’hui le lancement d’Apple Pay, une nouvelle option de paiement numérique disponible pour ses clients.

Ce service vise à offrir un moyen de paiement plus sûr, sécurisé et privé, compatible avec les appareils Apple comme l’iPhone et l’Apple Watch. Apple Pay permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements sans contact, sans avoir besoin de manipuler leur carte bancaire ou de toucher des boutons physiques, renforçant ainsi la sécurité des transactions.

L’utilisation d’Apple Pay est simple : les clients peuvent double-cliquer sur leur iPhone ou Apple Watch et approcher l’appareil d’un terminal de paiement compatible pour régler leurs achats. Chaque transaction est protégée par des systèmes d’authentification comme Face ID, Touch ID ou un code d’accès, ainsi que par un code de sécurité dynamique à usage unique, garantissant ainsi une protection supplémentaire. Ce moyen de paiement est accepté dans divers points de vente tels que les épiceries, pharmacies, restaurants, et autres magasins de détail.

En plus des paiements physiques, Apple Pay permet également de réaliser des achats en ligne sur iPhone, iPad et Mac via Safari, facilitant le processus sans nécessiter la création de compte ou l’entrée répétée des informations de facturation. Les utilisateurs peuvent également payer directement via des applications sur l’Apple Watch.

Concernant la sécurité, Apple Pay ne stocke pas les numéros de carte sur les appareils ou les serveurs d’Apple. Chaque carte enregistrée est associée à un numéro de compte unique et chiffré, stocké dans une puce dédiée et sécurisée appelée Secure Element, conforme aux normes de l’industrie.

L’intégration d’Apple Pay est facile et rapide : les utilisateurs de BANK OF AFRICA peuvent ajouter leur carte à l’application Wallet sur leur iPhone en suivant quelques étapes simples. Une fois la carte ajoutée, Apple Pay est immédiatement utilisable sur tous les appareils Apple associés. Les utilisateurs continueront à bénéficier des récompenses et avantages habituels liés à leur carte bancaire BANK OF AFRICA.