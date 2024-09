IFC et OCP lancent un méga-projet de plus d’un milliard de dirhams

L’IFC (International Finance Corporation) et le Groupe OCP ont annoncé un projet majeur visant à répondre aux défis croissants liés au stress hydrique et à l’insécurité alimentaire en Afrique.

Ce projet, financé par un prêt de 100 millions d’euros de l’IFC, prévoit la construction d’un pipeline de 219 kilomètres pour transporter de l’eau dessalée depuis la côte atlantique jusqu’au centre du Maroc.

Une réponse durable à la pénurie d’eau

Ce pipeline assurera un approvisionnement en eau durable, essentiel non seulement pour les opérations industrielles du Groupe OCP, leader mondial dans le secteur des phosphates et des fertilisants, mais aussi pour les communautés locales. Mostafa Terrab, président-directeur général du Groupe OCP, a souligné l’importance de ce projet en déclarant que « ce projet témoigne de l’engagement d’OCP envers le développement durable et l’innovation. En sécurisant une source fiable d’eau dessalée, nous permettons non seulement la croissance continue de nos activités, mais nous fournissons également des ressources essentielles aux communautés locales. Ensemble avec l’IFC, nous préparons un avenir durable et prospère».

Un projet intégré dans une stratégie à long terme

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme Eau du Groupe OCP, qui vise à utiliser 100% d’eau non conventionnelle d’ici la fin de 2024. Le pipeline sera entièrement alimenté par des sources renouvelables d’ici 2030, renforçant ainsi la résilience du Maroc face aux chocs climatiques.

Un engagement pour le développement durable

Ce projet illustre l’engagement du Groupe OCP à contribuer à la lutte contre le changement climatique et à soutenir les priorités du Maroc en matière de développement durable. En répondant aux besoins en eau et en renforçant la sécurité alimentaire, cette initiative offre une solution innovante pour un avenir plus résilient.