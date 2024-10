OCP renforce l’agriculture durable au Mali avec un nouveau partenariat

Le 2 octobre 2024, OCP Africa, filiale du Groupe OCP, a signé un protocole d’accord avec le ministère de l’Agriculture du Mali, dans le cadre d’un partenariat soutenu par la Banque Mondiale.

Cet accord vise à renforcer l’agriculture durable au Mali en améliorant la santé des sols et en facilitant l’accès des petits exploitants agricoles à des intrants et services essentiels.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des initiatives lancées par OCP et la Banque Mondiale, notamment lors des récentes réunions annuelles de la Banque Mondiale et du FMI à Marrakech. L’objectif est de soutenir les agriculteurs de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, en particulier ceux du Mali, grâce à des solutions innovantes.

Le partenariat repose sur plusieurs actions concrètes, dont la mise en place de parcelles expérimentales pour restaurer la fertilité des sols à travers une approche de fertilisation de précision, basée sur une cartographie numérique et les principes des 4R (bon moment, bonne source, bon ratio, bon endroit). Par ailleurs, OCP Africa prévoit d’établir des Centres de Services Agricoles de nouvelle génération pour promouvoir les bonnes pratiques agricoles et offrir des analyses de sols via des écoles-laboratoires mobiles. Une plateforme numérique sera également déployée pour connecter les agriculteurs aux chaînes de valeur.

En outre, ce partenariat soutiendra l’entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes, en favorisant l’innovation à travers l’agri-tech. Des programmes de formation et d’incubation, en collaboration avec l’Université Mohammed VI Polytechnique, seront mis en place, ainsi que des fonds de capital-risque pour encourager les start-ups locales dans le domaine agricole.

Ce partenariat s’inscrit dans la coopération Sud-Sud prônée par le Maroc, et incarne la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’une collaboration renforcée entre le Maroc et le Mali. Il témoigne également de l’engagement conjoint d’OCP et de la Banque Mondiale pour le développement agricole en Afrique.

Selon Dr. Mohamed Anouar Jamali, Directeur Général d’OCP Africa : « Ce partenariat représente une étape cruciale dans notre démarche collective pour revitaliser le secteur agricole au Mali. Grâce à des technologies innovantes, nous allons contribuer à un développement agricole durable et florissant pour le pays. »

Le groupe OCP, à travers OCP Africa, continue d’affirmer son engagement à long terme pour la transformation agricole au Mali. En 2023/2024, OCP a fourni 15 000 tonnes d’engrais au pays, et prévoit d’en fournir 21 000 tonnes pour 2024/2025. En 2023, 44 parcelles expérimentales ont été créées pour les cultures de riz et de maïs, avec un objectif de 200 nouvelles parcelles dans des zones stratégiques comme l’Office du Niger. Un Système d’Information Géographique (SIG) a également été lancé pour labelliser 20 000 parcelles, avec une ambition de 100 000 parcelles d’ici la fin de l’année.

Depuis 2014, OCP a formé des milliers d’agriculteurs maliens aux pratiques agricoles durables, confirmant ainsi son engagement en faveur du développement agricole au Mali.