Gabon. L’Etat sur le point d’accroitre sa participation au capital de la filiale locale d’Attijariwafa bank

Le Fonds souverain de la République gabonaise (FSRG), géré par le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), prévoit d’augmenter prochainement sa participation dans l’Union gabonaise de banque (UGB), troisième banque du pays, filiale du Groupe marocain Attijariwafa bank. Cette décision fait suite à une récente rencontre entre le ministre gabonais de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi, et Bertrand Moundounga, président du Conseil d’Administration de l’UGB, comme l’indique un communiqué officiel.

Le FSRG dont la gestion est assurée par le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), veut renforcer sa participation dans l’Union gabonaise de banque (UGB), la troisième banque du pays, actuellement détenue en majorité par le groupe marocain Attijariwafa bank. Pour ce faire, le FGIS prévoit de racheter les 3,75% des parts de l’UGB actuellement détenues par la Banque gabonaise de développement (BGD), une entité publique en liquidation depuis 2018.

Attijariwafa bank, actionnaire majoritaire de l’UGB depuis 2009

Depuis 2009, Attijariwafa bank détient 58,7% des parts de l’UGB, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 52 milliards FCFA, selon les données de 2022. Selon le ministère de l’Économie gabonais, des discussions sont en cours entre les parties, mais aucun détail sur l’avancée des négociations ou sur le prix de rachat n’a été divulgué.

Si l’opération aboutit, le Gabon posséderait 29,84% de l’UGB, l’État gabonais détenant déjà 26,09% des parts, en plus des 3,75% actuellement détenus par la BGD. Cette dernière est elle-même détenue à 69,01% par l’Etat gabonais, ainsi que par d’autres actionnaires tels que l’Agence française de développement (AFD) avec 11,4%, et la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), à hauteur de 8%.

Le Fonds souverain gabonais : un rôle stratégique

Cette initiative s’inscrit dans les missions du Fonds souverain, qui vise à acquérir et à gérer des participations dans des entreprises stratégiques du Gabon. Doté d’un capital initial de 500 milliards FCFA (environ 830 millions de dollars), le FSRG a déjà racheté plusieurs participations de l’État. En 2020, il a notamment acquis les parts de BNP Paribas dans la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon (BICIG), qu’il a ensuite revendues au groupe ivoirien Atlantic Financial Group. Entre 2020 et 2022, la valeur du Fonds souverain gabonais est passée de 202 à 343 milliards FCFA, soit une augmentation de 70% (+141 milliards FCFA), selon les données du FGIS.

A noter que la BGD, dont la licence a été révoquée par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac), a déjà vendu d’autres actifs en raison de sa faillite. En 2020, elle a notamment cédé ses parts dans la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac), le marché financier de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), en raison de sa situation financière.